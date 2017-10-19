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"Зенит" уверенно обыграл "Русенборг", Ригони оформил хет-трик

"Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы на своем поле обыграл "Русенборг".

Лига Европы

3 тур

"Зенит" - "Русенборг" 3:1

Гол: Ригони, 2, 70, 75 - Хелланн, 87

"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Паредес (Нобоа, 84), Ригони, Дриусси (Ерохин, 62), Кокорин (Полоз, 85)

"Русенборг": Хансен, Хеденстад (Герсбах, 83), Расмуссен, Региниуссен, Бьердаль, Мелинг, Трондсен (Лундемо, 82), Йенсен, Конрадссен, Бендтнер, Адегбенро (Хелланн, 82)

Предупреждения: Хеденстад, 14, Трондсен, 35, Паредес, 37
Теги: Зенит Русенборг
Сегодня, 21:50
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№61 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Иди кидайся головой в навоз, ты же никуя не понял. Вы таки получите (ВЫ!!!) пятерку в свои ворота от нас, вы же по другому ни болта не понимаете. Только после 5-ти мячей в свои ворота свой крючкохвост умудряетесь на пару дней прижать.

кидайся башкой в блеватню,а Спартак 10 кратный чемпион страны,вам до матча со Спартаком нужно еще удержаться на первом месте,это вы походу не понимаете и ничему вас жизнь не учит,шапкозакидательство наказуемо,ты там вроде спасать собирался,иди проспись лучше,а то после победы над пивным Русенборгом что то вас таращить начинает и планы Наполеоновские зашкаливают))
Регистрация: 3.08.2016
№60 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 23:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
а мы просто будем играть в футбол а там видно будет)


Ну так вы в прошлом розыгрыше и наиграли на чемпионство таки.

Цитата: Frankenstein
нам пятерка не нужна,нам нужны три очка в каждом отдельном матче


Иди кидайся головой в навоз, ты же никуя не понял. Вы таки получите (ВЫ!!!) пятерку в свои ворота от нас, вы же по другому ни болта не понимаете. Только после 5-ти мячей в свои ворота свой крючкохвост умудряетесь на пару дней прижать.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№59 Написал: niko niko Калуга (Сегодня, 23:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Интер»
Неужели выиграли )))
Регистрация: 13.03.2015
№58 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Ничего запутанного в таблице не будет. ЦСКА в тройке и мы с вами на первых местах.Надеюсь мы первые, да и пора бы. Процентов на 90 уверен

ну с 8 очковым отрывом можно быть пока уверенным,ну надейтесь конечно же,можете медальки примерять и делить шкуру не убитого медведя,а мы просто будем играть в футбол а там видно будет)

Цитата: Mitrich
Вот поэтому то вас и надо выeбать, желательно с пятеркой в корзину вашу (это потешит самолюбие и вас на место посадит хотя бы на год).

нам пятерка не нужна,нам нужны три очка в каждом отдельном матче
Регистрация: 3.08.2016
№57 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: N-52
Через 2-3 года это будет звезда.

надеюсь на это


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№56 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 23:23) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что и следовало ожидать. Без изысков, но надежно и уверенно. С победой и очками в копилку российского футбола!
Регистрация: 7.06.2017
№55 Написал: N-52 (Сегодня, 23:19) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
utekay,
Дриусси еще пацан, но талант. Через 2-3 года это будет звезда.
Регистрация: 13.08.2012
№54 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 23:11) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
не знаю поехало или нет,Спартак команда настроения,ну посмотрим в любом случае при потери очков лидеров,может все очень стать запутанным в таблице


Ничего запутанного в таблице не будет. ЦСКА в тройке и мы с вами на первых местах.Надеюсь мы первые, да и пора бы. Процентов на 90 уверен. Вот поэтому то вас и надо выeбать, желательно с пятеркой в корзину вашу (это потешит самолюбие и вас на место посадит хотя бы на год). Все я ка бЭ заипался на клавиши давить и объяснять казалось бы прописные истины. Адиос.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№53 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:52) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Опять необязательный гол на расслабоне confused
С победой! Хороший матч, Ригони красавец, Дриусси ниочем, молодцы в целом.

Да они все как буд то матч с Бней Йегудой смотрели, в конце ловят на расслабоне. Да и Андрюхе сложно, ибо постоянно складывается чувство, что ему впору стул и бинокль с собой на поле брать, что бы лучше футбик было видно.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№52 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Опять необязательный гол на расслабоне confused
С победой! Хороший матч, Ригони красавец, Дриусси ниочем, молодцы в целом.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№51 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 22:46) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Опять одни аргентинцы на поле,опять русские не забили!Всех на мобилизацию,однозначно! joy

Привет от Жириновского.
Регистрация: 24.05.2017
№50 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 22:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Ну да уверенная победа без всяких но,могли и гораздо больше забить чем 3 гола.Команда все время в движении не один игрок на поле не дает себе расслабиться ,передохнуть не смотря на того на каком участке поля он находится,ближе к мячу или далеко..конечно такая игра требует больших физических нагрузок и главное,что футболисты готовы к таким нагрузкам.Кокорин хорош, не смотря не на забытый гол,впрочем как и в любой игре этого сезона..Мевля будь то всю жизнь в "Зените".Ну,Ригони после вялого начала в "Зените" напоминает,что он игрок сборной Аргентины..все победы и 9 очков из девяти возможности абсолютно не удивляет,наоборот удивительно было бы другой результат."Зенит" в порядке.
Регистрация: 17.03.2008
№49 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 22:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ура! Зенит с победой! ждём воскресенья....
Регистрация: 24.04.2009
№48 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:44) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Да хорош. Кони красавцы в своем состоянии, но не более. Ну какие они претенденты? Ну конечно очки набирать будут, мало того, в тройку скорее всего влезут, Локо точно подвинут при всех вариантах. Кто??? ещё в тройку влезет? Локо, Краснодар? Я тебя умоляю. Первые обыгрывают чисто по Сёмински прямых конкурентов, а аутсайдерам сливают. Кони, ну эти точно ложить аутсайдеров будут, а прямым конкурентам сливаться. Ну так по составу, плюс у них ЛЧ. А у вас поехало ... ну пока точно поехало. Вот и думай кто где окажется.

я про чемпионские сезоны цска,Локомотив Семина конечно скучно и уныло играет,но их не нужно недооценивать могут за счет блевантина высоко прыгнуть,а по остальным согласен,Краснодар это вечные амбиции,а на деле пшик,а у нас пока не знаю поехало или нет,Спартак команда настроения,ну посмотрим в любом случае при потери очков лидеров,может все очень стать запутанным в таблице
Регистрация: 3.08.2016
№47 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 22:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит с победой! Красивая тренерская победа.Но радоваться рано. Норвеги далеко не подарок, тем более будут играть дома.
Регистрация: 24.05.2017
№46 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:38) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
вспомни как коники проигрывали всем прямым конкурентам зачастую,но стабильно обыгрывали аутсайдеров и брали за счет этого чемпионства,поэтому как тут лучше фиг знает,конечно для меня лично приятно, когда чемпионство завоевано в матчах с прямыми конкурентами при красивой игре


Да хорош. Кони красавцы в своем состоянии, но не более. Ну какие они претенденты? Ну конечно очки набирать будут, мало того, в тройку скорее всего влезут, Локо точно подвинут при всех вариантах. Кто??? ещё в тройку влезет? Локо, Краснодар? Я тебя умоляю. Первые обыгрывают чисто по Сёмински прямых конкурентов, а аутсайдерам сливают. Кони, ну эти точно ложить аутсайдеров будут, а прямым конкурентам сливаться. Ну так по составу, плюс у них ЛЧ. Краснодар с Шалимовым ну не убедителен. А у вас поехало ... ну пока точно поехало. Вот и думай кто где окажется.
С нами пока мне лично не понятно. Иногда играем так, что шляпа заворачивается, а нет нет но бывает какое-то солнцестояние. Так что впереди игр много, будем поглядеть.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№45 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Опять одни аргентинцы на поле,опять русские не забили!Всех на мобилизацию,однозначно! joy


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№44 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 22:33) #
  • -5
  •  (13)

Цитата: Blessing
С победой, зенитовцы!
Эти пацаны с потенциалом, но еще очень зелёные, им шишек набить надо, чтобы выносить такие Русенборги на раз, два, и без их подарков. Но радует то, что в отличии от нашей молодёжи, они не тушуются, даже в таком большом европейском клубе, как Зенит. Наши "таланты" почему то всё время комплексуют, даже во внутреннем первенстве.
Были в игре такие моменты, когда игра зависала, а этого не должно быть. Кокорина используют неверно, моё мнение, а имея в составе такого игрока, это лишать себя козырей, что неправильно.
Второй тайм без замечаний.
Спасибо свиньям за самозабвенную поддержку нашей команды, с облегчением.

Ты опять сегодня в дневную? Когда писала, слышно было, как. уй изо рта вытаскивала..
Регистрация: 3.12.2016
№43 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:31) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая победа на классе.
У Ригони - нервы, что надо! Никакой суеты и дёрганий при выходах один на один.
Спокойно подождал, спокойно перебросил (или катнул под опорную в третьем случае) - и воротчик ни при делах.
Всё по делу!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№42 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:30) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
"ПОКА" это главное. Некому с нами бороться по всему окромя вас. А у вас игра пошла, а у нас такие пpoeбы. И вполне возможно, что обыграв вас, но просрав аутсайдерам мы окажемся в анусе. Ну право, я какие то прописные истины говорю, главное своих прямых конкурентов осаживать. Ну и конечно не допускать таких осечек как с Тулой.

вспомни как коники проигрывали всем прямым конкурентам зачастую,но стабильно обыгрывали аутсайдеров и брали за счет этого чемпионства,поэтому как тут лучше фиг знает,конечно для меня лично приятно, когда чемпионство завоевано в матчах с прямыми конкурентами при красивой игре
Регистрация: 3.08.2016
№41 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Ну не борется Спартак пока за чемпионство



"ПОКА" это главное. Некому с нами бороться по всему окромя вас. А у вас игра пошла, а у нас такие пpoeбы. И вполне возможно, что обыграв вас, но просрав аутсайдерам мы окажемся в анусе. Ну право, я какие то прописные истины говорю, главное своих прямых конкурентов осаживать. Ну и конечно не допускать таких осечек как с Тулой.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№40 Написал: kurbath тула (Сегодня, 22:24) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот от души поздравил их
заминусовали содомиты)))
Регистрация: 20.11.2015
№39 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Ты стабильный свин. Что толку смотреть на таблицу? Вы поймали свою прошлогоднюю игру. Это для нас не хорошо. Значит нельзя проделывать такие штуки как с Арсеналом и Анжи, Динамо, а бить по возможности все по плану, а вас в особенности, потому что тут 6 очков. Ну что я такого непонятного говорю?????????

ты упертый бомж,дальше что?)Ну не борется Спартак пока за чемпионство как бы я этого не хотел и пойманной игре тоже пока рано говорить,стечение обстоятельств не более того да и очков много подарили вначале,но в любом случае в очное игре спокойной жизни вам не будет,но пока посмотрим как вы с кониками между собой сыграете,кто то потеряет очки и это меня радует))
Регистрация: 3.08.2016
№38 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:18) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
С победой!


Цитата: nedva
Зенит с победой!



Тут сапасибочки. Честно. Сам за вас топил.

Получается со стороны как у пьющих - "ты меня уважаешь ......" А на самом деле правда, очень радовался вашей победе, давно было Реал с Одесским Черноморцем играл, я так же переживал, а еще Спартак - Тулуза, это вообще феерия была!!!
Спасибо короче.))


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№37 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:17) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит с победой!
Регистрация: 23.11.2009
№36 Написал: Бриг (Сегодня, 22:16) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Ригони , красава! С Победой , Зенит!..Локомотив в уме держим..
Регистрация: 21.11.2016
№35 Написал: vvSpartak (Сегодня, 22:13) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
С победой!


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№34 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
по таблице кто ваш конкурент?


Ты стабильный свин. Что толку смотреть на таблицу? Вы поймали свою прошлогоднюю игру. Это для нас не хорошо. Значит нельзя проделывать такие штуки как с Арсеналом и Анжи, Динамо, а бить по возможности все по плану, а вас в особенности, потому что тут 6 очков. Ну что я такого непонятного говорю?????????


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№33 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
по таблице кто ваш конкурент?С кем ближайшая игра у зенита?Вы походу только на Спартак можете настраиваться и выпрыгивать из штанишек

Судя по таблице мы на многих можем настраиваться. А человек вообще-то сначала про коней упомянул, а потом только про вас вспомнил. Чего прицепился?


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№32 Написал: kurbath тула (Сегодня, 22:09) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
вот так и надо с такими командами играть.. чтоб не было всяких вардаров и насьоналей с сант-галенами

Матч из разряда проиграл-позор на весь мир
выиграл-ни чего особенного
а гонору...
но все равно -с победой
молодцы
Регистрация: 20.11.2015
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