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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" уверенно обыграл "Русенборг", Ригони оформил хет-трик
"Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы на своем поле обыграл "Русенборг".
Лига Европы
3 тур
"Зенит" - "Русенборг" 3:1
Гол: Ригони, 2, 70, 75 - Хелланн, 87
"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Паредес (Нобоа, 84), Ригони, Дриусси (Ерохин, 62), Кокорин (Полоз, 85)
"Русенборг": Хансен, Хеденстад (Герсбах, 83), Расмуссен, Региниуссен, Бьердаль, Мелинг, Трондсен (Лундемо, 82), Йенсен, Конрадссен, Бендтнер, Адегбенро (Хелланн, 82)
Предупреждения: Хеденстад, 14, Трондсен, 35, Паредес, 37
Лига Европы
3 тур
"Зенит" - "Русенборг" 3:1
Гол: Ригони, 2, 70, 75 - Хелланн, 87
"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Паредес (Нобоа, 84), Ригони, Дриусси (Ерохин, 62), Кокорин (Полоз, 85)
"Русенборг": Хансен, Хеденстад (Герсбах, 83), Расмуссен, Региниуссен, Бьердаль, Мелинг, Трондсен (Лундемо, 82), Йенсен, Конрадссен, Бендтнер, Адегбенро (Хелланн, 82)
Предупреждения: Хеденстад, 14, Трондсен, 35, Паредес, 37
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