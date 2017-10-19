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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Три гола Ригони - и весь "Зенит" доволен
Аргентинцы продолжают вести "Зенит" к успеху. Сегодня победу команде Манчини принес мощный хет-трик Эмилиано Ригони. Rusfootball.info рассказывает о том, как питерский клуб одолел "Русенборг".
Лига Европы
3 тур
"Зенит" – "Русенборг" 3:1
"Зенит": Лунёв, Мевля, Кришито, Маммана, Иванович, Паредес (Нобоа, 83'), Краневиттер, Кузяев, Кокорин (Полоз, 86'), Ригони, Дриусси (Ерохин, 62')
"Русенборг": Хансен, Хеденстад (Герсбах, 82'), Региниуссен, Бьердаль, Расмуссен, Йенсен, Трондсен (Лундемо, 80'), Конрадсен, Адегбенро (Хелланн, 80'), Бендтнер, Мелинг
Предупреждения: Паредес, 39' - Хеденстад, 14', Трондсен, 35'
В прошлые выходные "Зенит" потерпел первое поражение в Премьер-Лиге в нынешнем сезоне, но сложно сказать, что в его игре наметился какой-то спад или кризис. Скорее, он просто не смог взломать насыщенную оборону "Арсенала". Ту неудачу необходимо было как можно быстрее забыть, а в сегодняшнем матче надо было сделать все для победы. Много ходило разговоров о том, есть ли смысл "питерцам" выкладываться на все сто, когда впереди важнейший выезд в гости к ЦСКА. Однако практически все из них заканчивались после упоминания о роскошной глубине состава, которая должна позволять без особых жертв играть на два фронта.
Тем более что в еврокубках не действует лимит на легионеров, и Манчини может выставить сколько угодно иностранцев. Наверняка президент нашей страны Владимир Владимирович Путин вновь будет недоволен выбором итальянского специалиста, но сегодня у "Зенита" на поле вышло три россиянина - Лунев, Кузяев и Кокорин. При этом в основе оказались и Маммана, и Паредес, и Ригони, и три других аргентинца. Решение главного тренера питерского клуба вполне понятно - очевидно, что не все зарубежные футболисты смогут сыграть против ЦСКА, и нет никакого резона держать их в запасе и давать нагрузку тем нашим соотечественникам, которые пригодятся в воскресенье.
Дабы не злить сторонников лимита, аргентинцы сразу же начали показывать, что им доверяют не зря. Не дав толком потрогать мяч "Русенборгу", "Зенит" провел длительную атаку и на исходе первой минуты встречи Ригони открыл счет мощным ударом головой с линии вратарской. Голевую передачу на свой счет записал Кришито. Далее хозяева слегка успокоились и пытались действовать без особых скоростей. "Норвежцы" при этом будто бы разминались - до 20-й минуты Лунев вместе с товарищами по обороне был без работы.
Первое слово от гостей прозвучало ближе к середине первого тайма. Вполне ожидаемо его сказала главная звезда приезжего клуба. Никлас Бендтнер пальнул под перекладину и заставил вратаря "Зенита" по-настоящему вступить в игру. Спустя несколько мгновений Лорд сделал еще одну попытку, но она была менее точной. Эти эпизоды взбодрили "питерцев", и вот уже пошли ответные наступления в их исполнении. Кокорин пытался забить после прострела Ригони, затем бил уже сам Эмилиано, а еще чуть позже разрядил свою пушку Паредес - к сожалению для поклонников российского клуба, все это было мимо цели.
Любопытно, что подопечные Манчини отдали преимущество во владении мячом своему сопернику и искали счастья преимущественно в контратаках. При этом важно, что у них получалось высоко прессинговать игроков "Русенборга", заставляя их достаточно часто ошибаться. В частности, после одной из подобных потерь в центре поля сразу шесть представителей "сине-бело-голубых" вываливались на троих защитников гостей, и исключительно жаль, что Ригони не смог сделать аккуратную передачу на Дриусси, запоров выгодный голевой момент.
Впрочем, этому аргентинскому парню еще предстояло порадовать публику. Правда, сначала он и его партнеры упустили целый ряд опасных шансов. Второй тайм "Зенит" начал очень активно, всем видом давая понять, что счет 1:0 их не устраивает. Буквально в течение 6-7 минут забивать могли трижды Ригони, дважды Дриусси и однажды даже Мевля, но Хансен, вратарь "Русенборга", был кардинально против удвоения преимущества "сине-бело-голубых".
В таких ситуациях нередко бывает так, что та команда, которая выдержала мощнейший штурм, находит в себе силы убежать в контратаку и наказать оппонента за расточительность. Но сегодня "Зенит" даже не дал "норвежцам" об этом подумать. Осада ворот Хансена была очень внушительной и закончилась все-таки забитым голом. Эмилиано Ригони оказался наедине с голкипером гостей и элегантно перекинул мяч через него, оформив дубль.
После этого можно было спокойно доводить дело до победы, начиная попутно думать о матче с ЦСКА. Но Ригони посчитал, что он сегодня еще не все сказал. На 75-й минуте он подкараулил неудачный пас защитника "Русенборга" на своего вратаря, перехватил эту невнятную передачу и уверенно записал на свой счет третий забитый мяч. Только после этого хозяева снизили темп, и Манчини начал делать оставшиеся замены. Небольшую игровую практику получили Нобоа и Полоз.
К сожалению, расслабленность не позволила "Зениту" добраться до финального свистка без пропущенного гола. За две минуты до конца основного времени матча Маммана позволил Хелланну убежать от себя и пробить в ворота мимо Лунева. Впрочем, эта ложка дегтя не сильно испортила качество меда во всей бочке. Подопечные Манчини здорово выполнили установку тренера, а забитый быстрый гол помог им подлавливать на контратаках стремящегося отыграться "Русенборг". Хет-трик Ригони привел к третьей подряд победе питерского клуба на групповой стадии Лиги Европы. Теперь до выхода в плей-офф рукой подать.
Фото: Официальный твиттер ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Лига Европы
3 тур
"Зенит" – "Русенборг" 3:1
Голы: Ригони, 1', Ригони, 68', Ригони, 75' - Хелланн, 88'
"Зенит": Лунёв, Мевля, Кришито, Маммана, Иванович, Паредес (Нобоа, 83'), Краневиттер, Кузяев, Кокорин (Полоз, 86'), Ригони, Дриусси (Ерохин, 62')
"Русенборг": Хансен, Хеденстад (Герсбах, 82'), Региниуссен, Бьердаль, Расмуссен, Йенсен, Трондсен (Лундемо, 80'), Конрадсен, Адегбенро (Хелланн, 80'), Бендтнер, Мелинг
Предупреждения: Паредес, 39' - Хеденстад, 14', Трондсен, 35'
В прошлые выходные "Зенит" потерпел первое поражение в Премьер-Лиге в нынешнем сезоне, но сложно сказать, что в его игре наметился какой-то спад или кризис. Скорее, он просто не смог взломать насыщенную оборону "Арсенала". Ту неудачу необходимо было как можно быстрее забыть, а в сегодняшнем матче надо было сделать все для победы. Много ходило разговоров о том, есть ли смысл "питерцам" выкладываться на все сто, когда впереди важнейший выезд в гости к ЦСКА. Однако практически все из них заканчивались после упоминания о роскошной глубине состава, которая должна позволять без особых жертв играть на два фронта.
Тем более что в еврокубках не действует лимит на легионеров, и Манчини может выставить сколько угодно иностранцев. Наверняка президент нашей страны Владимир Владимирович Путин вновь будет недоволен выбором итальянского специалиста, но сегодня у "Зенита" на поле вышло три россиянина - Лунев, Кузяев и Кокорин. При этом в основе оказались и Маммана, и Паредес, и Ригони, и три других аргентинца. Решение главного тренера питерского клуба вполне понятно - очевидно, что не все зарубежные футболисты смогут сыграть против ЦСКА, и нет никакого резона держать их в запасе и давать нагрузку тем нашим соотечественникам, которые пригодятся в воскресенье.
Дабы не злить сторонников лимита, аргентинцы сразу же начали показывать, что им доверяют не зря. Не дав толком потрогать мяч "Русенборгу", "Зенит" провел длительную атаку и на исходе первой минуты встречи Ригони открыл счет мощным ударом головой с линии вратарской. Голевую передачу на свой счет записал Кришито. Далее хозяева слегка успокоились и пытались действовать без особых скоростей. "Норвежцы" при этом будто бы разминались - до 20-й минуты Лунев вместе с товарищами по обороне был без работы.
Первое слово от гостей прозвучало ближе к середине первого тайма. Вполне ожидаемо его сказала главная звезда приезжего клуба. Никлас Бендтнер пальнул под перекладину и заставил вратаря "Зенита" по-настоящему вступить в игру. Спустя несколько мгновений Лорд сделал еще одну попытку, но она была менее точной. Эти эпизоды взбодрили "питерцев", и вот уже пошли ответные наступления в их исполнении. Кокорин пытался забить после прострела Ригони, затем бил уже сам Эмилиано, а еще чуть позже разрядил свою пушку Паредес - к сожалению для поклонников российского клуба, все это было мимо цели.
Любопытно, что подопечные Манчини отдали преимущество во владении мячом своему сопернику и искали счастья преимущественно в контратаках. При этом важно, что у них получалось высоко прессинговать игроков "Русенборга", заставляя их достаточно часто ошибаться. В частности, после одной из подобных потерь в центре поля сразу шесть представителей "сине-бело-голубых" вываливались на троих защитников гостей, и исключительно жаль, что Ригони не смог сделать аккуратную передачу на Дриусси, запоров выгодный голевой момент.
Впрочем, этому аргентинскому парню еще предстояло порадовать публику. Правда, сначала он и его партнеры упустили целый ряд опасных шансов. Второй тайм "Зенит" начал очень активно, всем видом давая понять, что счет 1:0 их не устраивает. Буквально в течение 6-7 минут забивать могли трижды Ригони, дважды Дриусси и однажды даже Мевля, но Хансен, вратарь "Русенборга", был кардинально против удвоения преимущества "сине-бело-голубых".
В таких ситуациях нередко бывает так, что та команда, которая выдержала мощнейший штурм, находит в себе силы убежать в контратаку и наказать оппонента за расточительность. Но сегодня "Зенит" даже не дал "норвежцам" об этом подумать. Осада ворот Хансена была очень внушительной и закончилась все-таки забитым голом. Эмилиано Ригони оказался наедине с голкипером гостей и элегантно перекинул мяч через него, оформив дубль.
После этого можно было спокойно доводить дело до победы, начиная попутно думать о матче с ЦСКА. Но Ригони посчитал, что он сегодня еще не все сказал. На 75-й минуте он подкараулил неудачный пас защитника "Русенборга" на своего вратаря, перехватил эту невнятную передачу и уверенно записал на свой счет третий забитый мяч. Только после этого хозяева снизили темп, и Манчини начал делать оставшиеся замены. Небольшую игровую практику получили Нобоа и Полоз.
К сожалению, расслабленность не позволила "Зениту" добраться до финального свистка без пропущенного гола. За две минуты до конца основного времени матча Маммана позволил Хелланну убежать от себя и пробить в ворота мимо Лунева. Впрочем, эта ложка дегтя не сильно испортила качество меда во всей бочке. Подопечные Манчини здорово выполнили установку тренера, а забитый быстрый гол помог им подлавливать на контратаках стремящегося отыграться "Русенборг". Хет-трик Ригони привел к третьей подряд победе питерского клуба на групповой стадии Лиги Европы. Теперь до выхода в плей-офф рукой подать.
Фото: Официальный твиттер ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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