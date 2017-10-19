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На матче "Зенит" - "Русенборг" присутствовали 46 тысяч зрителей

На матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Русенборг" на "Крестовском" присутствовали 46 211 зрителей.

Вместимость арены петербуржцев составляет 56 196 человек.

Теги: Зенит Русенборг
Сегодня, 22:05
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2
(1)
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЧР
а Гена в трансляции сказал, что днем было продано 48 тысяч квитков..

спекулянты, вероятно...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 22:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а Гена в трансляции сказал, что днем было продано 48 тысяч квитков...
Регистрация: 14.03.2010
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