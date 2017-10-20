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Эмилиано Ригони - в команде недели Лиги Европы (фото)

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони оказался в команде недели Лиги Европы. Аргентинец оформил хет-трик в матче с "Русенборгом" (3:1).

Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: vvSpartak (Сегодня, 12:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Заслужил! Почаще бы игроки наших клубов попадали в "команды недели" лиги чемпионов и лиги европы


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
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