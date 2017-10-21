Хочэш голь? А нэт! "Динамо" отстояло нулевку в Казани

Чемпионат России



14 тур



Рубин 0-0 Динамо





"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев (Жамалетдинов, 64), М`Вила, Лестьенн (Азмун, 46), Канунников.



"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов (Катрич, 64), Ташаев (Терехов, 90), Бечирай (Вандерсон, 46).



Предупреждения: Соснин, 57, Морозов, 90+1. Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев (Жамалетдинов, 64), М`Вила, Лестьенн (Азмун, 46), Канунников.Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов (Катрич, 64), Ташаев (Терехов, 90), Бечирай (Вандерсон, 46).Соснин, 57, Морозов, 90+1.

Выдав два разных тайма, "Рубин" так и не смог пробить Антона Шунина.рассказывает о том, как столичные динамовцы вновь порадовали своего нового наставника.Скажите, за что сражается "Рубин"? Накануне отчетного матча команда Курбана Бердыева располагалась в самом центре таблицы РФПЛ, то бишь на восьмой позиции. До зоны ЛЕ – всего три очка. Но и от тринадцатого места после питерской ничьей "Тосно" и "Ростова" казанцев отделяли те же три пункта. При этом между приехавшим в столице Татарстана "Динамо" и "Рубином" пролегало расстояние сразу в шесть турнирных строчек, но стоило "бело-голубым" победить, и они приближались к подопечным Бердыева вплотную.Пока Курбан Бекиевич разбирает завалы, устроенные предшественником, и неспешно ставит команде игру, казанцев шатает из стороны в сторону: после двух стартовых поражений они не уступали пять туров кряду, затем последовали четыре проигрыша, а оборвалась эта серия шесть дней назад викторией в Ростове. Чего ждать в такой ситуации от "Рубина" в поединке против "Динамо", точно не знал, наверное, и сам Бердыев.А тут еще и москвичи прибыли в столицу Татарстана под личиной темной лошадки. Да, они уже забрали три очка у СКА под руководством Дмитрия Хохлова, однако экс-хавбек сборной России только-только приступил к работе с бело-голубой командой, начал постепенно менять ее, и на данный момент "Динамо" является эдакой вещью в себе. Так что и ход, и результат отчетного матча были совершенно непредсказуемыми.И это при том, что в нем сошлись тренеры с абсолютно разным опытом. У Хохлова практически отсутствует послужной список работы на серьезном уровне, тогда как Бердыев, кажется, присутствует в нашей элитной лиге уже вечность и разгадал все загадки его величества футбола. И тем интереснее было понаблюдать за боем мэтра и специалиста, все еще делающего свои первые шаги.В Казани регулярно звучат тревожные слова о том, что посещаемость местной арены оставляет желать лучшего, что в городе больше любят хоккейный АК "Барс". Но, если поединки в столице Татарстана будут проходить так, как первый тайм отчетной встречи, за ними с трибун "Казань Арены" останутся наблюдать исключительно пластиковые кресла.Более того, я бы сказал, что первая половина этого матча – отличное средство, чтобы отпугнуть болельщиков от российского первенства вообще. Средний темп, вязкая игра без выдумки и живительной искры, абсолютный ноль опасных моментов – замечательный набор, не так ли?Стоило прозвучать стартовому свистку, как "Динамо" всем составом приступило к защите собственных ворот. Гости ясно дали понять, что главным для них сегодня будет не пропустить, а остальное – как получится. Получив мяч, вперед подопечные Дмитрия Хохлова шли достаточно смело, но во время защитной фазы даже выдвинутый на острие Бечирай садился на динамовскую половину поля, а о высоком прессинге в исполнении "бело-голубых" речь вообще не шла."Рубин", в свою очередь, понятия не имел, что ему делать с двумя плотными линиями обороны соперника. Футболисты "Динамо" внимательно перекрывали все зоны и оставляли минимум свободного пространства, а без высокой скорости и нестандартных решений преодолеть подобные редуты крайне трудно. Хозяева попытались использовать для этого дальнюю артиллерию, но после нескольких неопасных выстрелов почему-то оставили эту затею.Лишь однажды дело могло дойти до чего-то по-настоящему интересного, когда Лестьенн, поймав позиционную ошибку Морозова, откликнулся на заброс партнера в зону правого инсайда, однако вместо обострения французский полузащитник предпочел упасть. Видимо, оборонец "Динамо" сбил его своим жарким дыханием. Симуляция была настолько откровенной, что я, честно говоря, удивился, почему Кирилл Левников не наградил Максима заслуженным "горчичником".А на второй тайм Лестьенн уже не вышел, ибо его сменил Азмун: Бердыев перешел к игре в два форварда. Его визави также не обошелся без рокировки, выпустив Вандерсона вместо Бечирая. Видимо, Хохлов решил, что с бразильцем на острие у его команды будет гораздо больше шансов убежать в быструю контратаку.Как только вторая половина стартовала, стало ясно, что после "антракта" будет веселее. "Рубин" постарался включить высокие скорости и сразу же заработал два кряду угловых, подачи с коих получились весьма неприятными для гостей. В еще одном эпизоде мяч от головы Хольмена прилетел в отставленную в сторону руку Козлова, и мне показалось, что это пенальти, поскольку верхняя конечность Алексея помешала мячу добраться до находившегося в очень опасной позиции казанца. Но решение принимает арбитр, а у него было другое мнение.Давление "Рубина" становилось все мощнее, однако подшефным Бердыева явно не хватало качественного паса в последней трети. Лишь на 65-й минуте им наконец-то удалось вскрыть плотную оборону "Динамо". Камболов великолепной передачей со своей половины оставил не у дел всю защитную линию "бело-голубых", отправив Азмуна на свидание с Шуниным, но Сердар, имея вагон и маленькую тележку времени, чтобы как следует прицелиться, ударил точно в грудь вратарю.Через несколько минут на дуэль с Шуниным отправился уже Канунников, которому ассистировал Кудряшов, однако великолепно сыграл голкипер "Динамо", успевший выбросить ногу и отразить удар Максима.В этот момент на поле уже был Жамалетдинов: Курбан Бекиевич, видя, что соперник проседает все больше, решил додавить его. И хозяева действительно были весьма близки к победе. Правда, сам Рифат к этому прямого отношения не имеет: он нанес два неплохих удара, но не более того. А вот М'Вила хитрым выстрелом из-за штрафной едва не забросил мяч в дальнюю "девятку", однако тот прошел чуть выше перекладины.Апогей казанского штурма пришелся на последнюю десятиминутку. Сначала после подачи углового и удара Сигурдссона мяч рикошетом от локтя Хольмена отскочил во вратарскую к одинокому Канунникову, а тот умудрился из убойной позиции отправить его в небесные выси.А потом Азмун здорово откликнулся на заброс в район одиннадцатиметровой отметки, классно убрал на приеме того же Хольмена и бил под левую штангу, казалось, наверняка, но Шунин невероятным образом успел среагировать и перевел мяч на угловой.М-да... После возвращения иранского форварда в столицу Татарстана его будто кто-то проклял. Азмун даже забил на "Казань Арене", но – в составе своей сборной. Ворота же соперников "Рубина" в нынешнем сезоне он не поражал ни разу.Что касается "Динамо", то во второй тайме оно будто забыло о существовании чужих ворот, и от Вандерсона, которого партнеры не баловали передачами, не было никакого толку.Что ж, нового наставника "Динамо" можно только поздравить. Началось все для Дмитрия Хохлова очень хорошо: сначала победа над прямым конкурентом, теперь добытое пОтом и кровью очко на непростом выезде. Пока что бывший хавбек "бело-голубых" дает результат, а именно он сейчас возвращенцу из ФНЛ и нужен.Бердыеву же радоваться особо нечему, и мы в который раз убедились, что работы у него – непочатый край. Впрочем, Курбан Бекиевич вообще никогда не добивался мгновенного успеха, так что казанским болельщикам стоит запастись терпением.