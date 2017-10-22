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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Веденеев: "Зениту" не хватает элементарно эмоций
Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 14-го тура Премьер-Лиги между "сине-бело-голубыми" и ЦСКА (0:0).
- Об игре:
Было понятно, что "Зениту" будет намного тяжелее, ведь недавняя игра почти тем же составом против "Русенборга" не позволила команде до конца восстановиться. Кроме того, игроки ЦСКА очень живо начали встречу, минут 20 прессинговали, лишили питерцев мяча, выигрывали всю борьбу и от этого гостям психологически было ещё сложнее, ведь они не привыкли к такой плотной игре соперников. Только благодаря мастерству игроков обороны и волевых качеств "Зениту" удалось выдержать этот натиск и выровнять игру, хотя до конца матча "сине-бело-голубые" на свой уровень выйти так и не смогли.
У ЦСКА были видны проблемы с составом, с замены у них на поле выходили люди, уровень мастерства которых не позволяет активно атаковать, как это происходило на первых минутах встречи. Все моменты создавались либо после длинных передач, либо со стандартных положений.
Итоговый результат закономерный, но сама игра из хода чемпионата выбивается, потому что я не думаю, что пришедшие на стадион люди остались довольны увиденным футболом. Да, была борьба и высокое напряжение, но любители футбола высокого уровня и мастерства игроков сегодня остались, скажем так, без обеда.
- О конфликте Марио Фернандеса и Роберто Манчини:
Конечно, неприятно было за этим наблюдать. Непонятно, как игроки, обладающими столь большим опытом, не могут в простых ситуациях держать себя в руках.
- О последних результатах "Зенита" в национальном первенстве:
Команде не хватает элементарно эмоций, событий, которые могли бы взбудоражить. Состояние, которое было месяц назад, было следствием хорошей формы игроков, хорошей атмосферы внутри коллектива, что приносило победные результаты, это подогревало игроков. Сейчас уровень эмоциональный снизился, руководители должны найти какую-то дополнительную мотивацию футболистам. В "Зените" нет на данный момент игрока, который взял бы и потащил команду за собой на поле. Просто в какой-то момент все игроки "Зенита" были в форме, Кокорин забивал, но сейчас его закрыли, а его бомбардирские функции на себя взять никто не может.
Эмоций именно игровых не хватает. Любой команде нужен игрок, лучше всего в центре поля и в центре защиты, который может зарядить. Для сравнения, у ЦСКА есть Акинфеев, который не только сам выручает, но и мотивирует своих защитников криками и орами. Они его боятся, и он мало того, что "пихает" им на поле, он и в раздевалке наверняка с ними разбирается. В "Зените" такого игрока нет, отсюда и нехватка уровня возбуждения. Питерцам не хватает такого укола, чтобы чуть-чуть возбудиться.
- Об игре:
Было понятно, что "Зениту" будет намного тяжелее, ведь недавняя игра почти тем же составом против "Русенборга" не позволила команде до конца восстановиться. Кроме того, игроки ЦСКА очень живо начали встречу, минут 20 прессинговали, лишили питерцев мяча, выигрывали всю борьбу и от этого гостям психологически было ещё сложнее, ведь они не привыкли к такой плотной игре соперников. Только благодаря мастерству игроков обороны и волевых качеств "Зениту" удалось выдержать этот натиск и выровнять игру, хотя до конца матча "сине-бело-голубые" на свой уровень выйти так и не смогли.
У ЦСКА были видны проблемы с составом, с замены у них на поле выходили люди, уровень мастерства которых не позволяет активно атаковать, как это происходило на первых минутах встречи. Все моменты создавались либо после длинных передач, либо со стандартных положений.
Итоговый результат закономерный, но сама игра из хода чемпионата выбивается, потому что я не думаю, что пришедшие на стадион люди остались довольны увиденным футболом. Да, была борьба и высокое напряжение, но любители футбола высокого уровня и мастерства игроков сегодня остались, скажем так, без обеда.
- О конфликте Марио Фернандеса и Роберто Манчини:
Конечно, неприятно было за этим наблюдать. Непонятно, как игроки, обладающими столь большим опытом, не могут в простых ситуациях держать себя в руках.
- О последних результатах "Зенита" в национальном первенстве:
Команде не хватает элементарно эмоций, событий, которые могли бы взбудоражить. Состояние, которое было месяц назад, было следствием хорошей формы игроков, хорошей атмосферы внутри коллектива, что приносило победные результаты, это подогревало игроков. Сейчас уровень эмоциональный снизился, руководители должны найти какую-то дополнительную мотивацию футболистам. В "Зените" нет на данный момент игрока, который взял бы и потащил команду за собой на поле. Просто в какой-то момент все игроки "Зенита" были в форме, Кокорин забивал, но сейчас его закрыли, а его бомбардирские функции на себя взять никто не может.
Эмоций именно игровых не хватает. Любой команде нужен игрок, лучше всего в центре поля и в центре защиты, который может зарядить. Для сравнения, у ЦСКА есть Акинфеев, который не только сам выручает, но и мотивирует своих защитников криками и орами. Они его боятся, и он мало того, что "пихает" им на поле, он и в раздевалке наверняка с ними разбирается. В "Зените" такого игрока нет, отсюда и нехватка уровня возбуждения. Питерцам не хватает такого укола, чтобы чуть-чуть возбудиться.
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