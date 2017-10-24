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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Безнадёжный «Краснодар» и расточительный Канунников. Сборная неудачников 14-го тура Премьер-лиги
Четырнадцатый тур Премьер-лиги запомнился нам нулевой ничьей в матче между ЦСКА и «Зенитом», очередным провалом «Краснодара» и постлигочемпионским «похмельем» от «Спартака». Rusfootball.info рассказывает о главных неудачниках прошедшего игрового уик-энда.
Вратарь
Евгений Городов («Ахмат»)
Неудачно сыграл в Екатеринбурге голкипер «Ахмата». Его вина в первом пропущенном мяче очевидна. Должен был Евгений справляться с ударом Димитрова, но вратарь грозненцев совершил ляп. Причём, уже далеко не первый в текущем сезоне.
Защитники
Илья Кутепов («Спартак»)
Илья появился на поле в матче против «Амкара» в начале второго тайма и свой игровой отрезок провёл крайне слабо. Он не стал равноценной заменой Ещенко и допустил несколько заметных ошибок. Удивительно, как с такой игрой и отсутствием должной практики Кутепов всё ещё вызывается Станиславом Черчесовым в национальную сборную.
Родолфо («Ахмат»)
Ещё один представитель «Ахмата» в нашей команде неудачников тура. Бразильский защитник в самом начале встречи против «Урала» не реализовал одиннадцатиметровый, пробив в перекладину. Промах Родолфо оказал существенное влияние на дальнейший ход матча. После него команда Олега Кононова так толком и не смогла прийти в себя и проиграла в Екатеринбурге по всем статьям.
Максим Беляев («Арсенал»)
Для центрального защитника тульского «Арсенала» игра в Каспийске стала провальной. «Оружейники» потерпели поражение от аутсайдера чемпионата, пропутив три мяча в собственные ворота. Сам Беляев стал виновником одного из них. Именно он привёз пенальти в начале второго тайма, сфолив в своей штрафной площади на Прудникове.
Брайн Идову («Амкар»)
Среди представителей обороны, оказавшихся в нашей сборной, Идову смотрелся лучше всех в своём матче. Однако по части защитных действий к нему было наибольшее количество претензий среди защитников «Амкара». Тяжёло ему пришлось, в первую очередь, против Мельгарехо. Кроме того, в концовке встречи Брайн не использовал стопроцентную возможность принести победу своей команде. Плюс, судьи за фол со стороны Селихова на Идову не назначил чистейший пенальти в ворота «Спартака». Поэтому, левого латераля пермяков можно смело называть одним их самых невезучих игроков всего тура.
Полузащитники
Жоаозиньо («Краснодар»)
Полузащитник «быков» встречу против «Локомотива» отыграл очень слабо. Да, именно на его счету самый опасный удар южан по воротам Гильерме в матче, но в остальном Жоаозиньо был плох. В первую очередь, он предоставлял чересчур много свободы на своём фланге игрокам столичного клуба. Тот же Лысов доминировал на левой бровке в первом тайме. Неудивительно, что Жоаозиньо был заменён по ходу второй сорокапятиминутки.
Леандро Паредес («Зенит»)
Ни для кого не секрет, что Паредес является системообразующим игроком «Зенита» в центре поля. Поэтому, игроки ЦСКА так много внимания уделили опеке аргентинца. Эта тактика «армейцев» себя оправдала. Хозяевам удалось выключить Леандро из игры, в связи с чем петербуржцы потеряли важнейший элемент в развитии своих атак.
Никола Труич («Тосно»)
Дмитрий Парфёнов впервые в нынешнем сезоне доверил сербскому полузащитнику место в основном составе и наверняка пожалел об этом. Никола свои полтора тайма провёл, мягко говоря, неубедительно. Именно его неаккуратные действия в пределах своей штрафной площади привели к назначению одиннадцатиметрового в ворота «Тосно», который реализовал Ингасон.
Лоренсо Мельгарехо («Спартак»)
Парагваец блестяще провёл матч против «Севильи» в Лиге чемпионов, однако сохранить этот запал на игру против «Амкара» у него не получилось. Да, Лоренсо действовал старательно, постоянно обострял ситуацию на правом фланге атаки, много бил по воротам Нигматуллина, вот только ни один из многочисленных выстрелов со стороны Мельгарехо даже не прилетел в створ.
Нападающие
Фёдор Смолов («Краснодар»)
Очередной провальный «большой» матч в исполнении лидера «быков». Да, адекватная командная игра отсутствует у «Краснодара» как класс, и от этого продуктивность Фёдора сильно страдает, однако в трудные для команды минуты он не берёт инициативу на себя и не пытается как-то расшевелить это «болото» Шалимова. Во встрече против «Локомотива» Смолов был незаметен и никак себя с положительной стороны проявить не сумел.
Максим Канунников («Рубин»)
Капитан нашей команды неудачников. Форвард «Рубина» в матче с «Динамо» запорол огромнейшее количество голевых моментов. Порой казалось, что мячу уже некуда деваться, кроме как залететь в сетку ворот Шунина, но у Канунникова было иное мнение на сей счёт, и он мазал со считанных метров. Удивительное невезение.
Главный тренер: Игорь Шалимов («Краснодар»)
Уже надоело повторяться. Тем не менее: «Краснодар» потерпел четвёртое «сухое» поражение подряд, снова уступил конкуренту в борьбе за самые высокие места. Если это не повод задуматься Сергею Галицкому о смене главного тренера, то сколько ещё нужно ждать?
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Вратарь
Евгений Городов («Ахмат»)
Неудачно сыграл в Екатеринбурге голкипер «Ахмата». Его вина в первом пропущенном мяче очевидна. Должен был Евгений справляться с ударом Димитрова, но вратарь грозненцев совершил ляп. Причём, уже далеко не первый в текущем сезоне.
Защитники
Илья Кутепов («Спартак»)
Илья появился на поле в матче против «Амкара» в начале второго тайма и свой игровой отрезок провёл крайне слабо. Он не стал равноценной заменой Ещенко и допустил несколько заметных ошибок. Удивительно, как с такой игрой и отсутствием должной практики Кутепов всё ещё вызывается Станиславом Черчесовым в национальную сборную.
Родолфо («Ахмат»)
Ещё один представитель «Ахмата» в нашей команде неудачников тура. Бразильский защитник в самом начале встречи против «Урала» не реализовал одиннадцатиметровый, пробив в перекладину. Промах Родолфо оказал существенное влияние на дальнейший ход матча. После него команда Олега Кононова так толком и не смогла прийти в себя и проиграла в Екатеринбурге по всем статьям.
Максим Беляев («Арсенал»)
Для центрального защитника тульского «Арсенала» игра в Каспийске стала провальной. «Оружейники» потерпели поражение от аутсайдера чемпионата, пропутив три мяча в собственные ворота. Сам Беляев стал виновником одного из них. Именно он привёз пенальти в начале второго тайма, сфолив в своей штрафной площади на Прудникове.
Брайн Идову («Амкар»)
Среди представителей обороны, оказавшихся в нашей сборной, Идову смотрелся лучше всех в своём матче. Однако по части защитных действий к нему было наибольшее количество претензий среди защитников «Амкара». Тяжёло ему пришлось, в первую очередь, против Мельгарехо. Кроме того, в концовке встречи Брайн не использовал стопроцентную возможность принести победу своей команде. Плюс, судьи за фол со стороны Селихова на Идову не назначил чистейший пенальти в ворота «Спартака». Поэтому, левого латераля пермяков можно смело называть одним их самых невезучих игроков всего тура.
Полузащитники
Жоаозиньо («Краснодар»)
Полузащитник «быков» встречу против «Локомотива» отыграл очень слабо. Да, именно на его счету самый опасный удар южан по воротам Гильерме в матче, но в остальном Жоаозиньо был плох. В первую очередь, он предоставлял чересчур много свободы на своём фланге игрокам столичного клуба. Тот же Лысов доминировал на левой бровке в первом тайме. Неудивительно, что Жоаозиньо был заменён по ходу второй сорокапятиминутки.
Леандро Паредес («Зенит»)
Ни для кого не секрет, что Паредес является системообразующим игроком «Зенита» в центре поля. Поэтому, игроки ЦСКА так много внимания уделили опеке аргентинца. Эта тактика «армейцев» себя оправдала. Хозяевам удалось выключить Леандро из игры, в связи с чем петербуржцы потеряли важнейший элемент в развитии своих атак.
Никола Труич («Тосно»)
Дмитрий Парфёнов впервые в нынешнем сезоне доверил сербскому полузащитнику место в основном составе и наверняка пожалел об этом. Никола свои полтора тайма провёл, мягко говоря, неубедительно. Именно его неаккуратные действия в пределах своей штрафной площади привели к назначению одиннадцатиметрового в ворота «Тосно», который реализовал Ингасон.
Лоренсо Мельгарехо («Спартак»)
Парагваец блестяще провёл матч против «Севильи» в Лиге чемпионов, однако сохранить этот запал на игру против «Амкара» у него не получилось. Да, Лоренсо действовал старательно, постоянно обострял ситуацию на правом фланге атаки, много бил по воротам Нигматуллина, вот только ни один из многочисленных выстрелов со стороны Мельгарехо даже не прилетел в створ.
Нападающие
Фёдор Смолов («Краснодар»)
Очередной провальный «большой» матч в исполнении лидера «быков». Да, адекватная командная игра отсутствует у «Краснодара» как класс, и от этого продуктивность Фёдора сильно страдает, однако в трудные для команды минуты он не берёт инициативу на себя и не пытается как-то расшевелить это «болото» Шалимова. Во встрече против «Локомотива» Смолов был незаметен и никак себя с положительной стороны проявить не сумел.
Максим Канунников («Рубин»)
Капитан нашей команды неудачников. Форвард «Рубина» в матче с «Динамо» запорол огромнейшее количество голевых моментов. Порой казалось, что мячу уже некуда деваться, кроме как залететь в сетку ворот Шунина, но у Канунникова было иное мнение на сей счёт, и он мазал со считанных метров. Удивительное невезение.
Главный тренер: Игорь Шалимов («Краснодар»)
Уже надоело повторяться. Тем не менее: «Краснодар» потерпел четвёртое «сухое» поражение подряд, снова уступил конкуренту в борьбе за самые высокие места. Если это не повод задуматься Сергею Галицкому о смене главного тренера, то сколько ещё нужно ждать?
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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