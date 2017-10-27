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Экс-тренер киевского "Динамо": Ярмоленко в юности был худой, как глиста, с техникой нелады

Бывший тренер киевского "Динамо" Анатолий Крощенко рассказал об опыте работы с полузащитниками Андреем Ярмоленко и Александром Зинченко.

"Ярмоленко не мой воспитанник, но мы его брали из Чернигова, когда я работал в школе. У Саши Лысенко, который вёл этот возраст, была очень хорошая группа. Зозуля и другие ребята, которые сейчас на слуху. А Ярмоленко был худой, как глиста, с техникой нелады. В состав не попадал, побыл меньше года – и тренер забрал его назад. Потом парень во второй лиге окреп, подрос и начал неплохо играть. Тогда его и вернули.

А что касается Зинченко, то смущает антропометрия. Трудно судить досконально, потому что я с ним не работал, но кажется, что его функциональные возможности ограничены. Но Зинченко молодой парень, потенциал у него есть. Однако способен ли он пробежать за игру больше 10 километров, что норма для серьёзных команд?" – цитирует Крощенко "Спорт-экспресс в Украине".
Теги: Ярмоленко Зинченко
Сегодня, 07:53
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