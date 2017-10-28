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Криштиану Роналду назвал будущую дочь Алана Мартина

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду назвал свою будущую дочь Алана Мартина. Об этом футболист сообщил во время трансляции в "Инстаграме".

Девочка родится в ближайшее время у невесты игрока Джорджины Родригес
.
На данный момент у Роналду уже трое детей: Криштиану-младший (2010 года рождения) и близнецы Ева и Мэттью (2017 года рождения).
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 02:10
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