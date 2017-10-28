Наставник "Порту": Касильяс не выполняет требования, невозможно закрывать на это глаза

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау считает, что вратарь команды Икер Касильяс заслуженно потерял место в основном составе."Я объяснил Касильясу, что он потерял место в основном составе, потому что у него плохая работоспособность на тренировках. Я не смотрю на имя игрока, мои решения всегда последовательны.Он уже 15 дней не выполняет требования, невозможно закрывать на это глаза. Касильяс это понимает", – передает слова Консейсау Marca.