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Наставник "Порту": Касильяс не выполняет требования, невозможно закрывать на это глаза

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау считает, что вратарь команды Икер Касильяс заслуженно потерял место в основном составе.

"Я объяснил Касильясу, что он потерял место в основном составе, потому что у него плохая работоспособность на тренировках. Я не смотрю на имя игрока, мои решения всегда последовательны.

Он уже 15 дней не выполняет требования, невозможно закрывать на это глаза. Касильяс это понимает", – передает слова Консейсау Marca.
Теги: Порту Касильяс
Сегодня, 12:25
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:30) #
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Всё правильно....не Имя играет в футбол...а футболист...который в форме.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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