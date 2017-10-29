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Вандерсон: "стенка" со Смоловым - это импровизация

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон ответил на вопросы после победы над хабаровским СКА (4:1) в матче премьер-лиги, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Какие ощущения от победы, какова лично Ваша форма?

- Забивать всегда хорошо. Это была очень важная игра для нас, очень важные три очка. Команда проделала очень хорошую работу. Физически себя чувствую хорошо.

- Было ли в Вашей карьере когда-нибудь пять поражений подряд?

- В моей карьере было и больше. Думаю, это хороший опыт для всей команды. Вообще, профессионал должен быть готов ко всему. Мы уже не молодежь, мы опытные игроки, которые должны выходить из трудных ситуаций.

- После забитого гола Вы показали на Смолова.

- Он отдал мне голевой пас. Если бы мы не сыграли "в стенку", то я бы и не забил.

- Вы отрабатываете подобное на тренировках?

- Нет, это импровизация. Тяжело наиграть все, что может произойти. Но многое мы, конечно же, тренируем.

- Насколько команда поддерживает Шалимова? Много разговоров о его отставке.

- Мы все в одной лодке, поддерживаем друг друга и боремся за победу клуба.
Теги: Краснодар Вандерсон
Сегодня, 21:49
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