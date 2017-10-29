Вандерсон: "стенка" со Смоловым - это импровизация

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон ответил на вопросы после победы над хабаровским СКА (4:1) в матче премьер-лиги, передает корреспондент- Забивать всегда хорошо. Это была очень важная игра для нас, очень важные три очка. Команда проделала очень хорошую работу. Физически себя чувствую хорошо.- В моей карьере было и больше. Думаю, это хороший опыт для всей команды. Вообще, профессионал должен быть готов ко всему. Мы уже не молодежь, мы опытные игроки, которые должны выходить из трудных ситуаций.- Он отдал мне голевой пас. Если бы мы не сыграли "в стенку", то я бы и не забил.- Нет, это импровизация. Тяжело наиграть все, что может произойти. Но многое мы, конечно же, тренируем.- Мы все в одной лодке, поддерживаем друг друга и боремся за победу клуба.