Рафаэль Варан получил травму и может не сыграть с "Тоттенхэмом"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан получил травму в матче 10-го тура Примеры с "Жироной", передает As.Французский футболист был заменен в перерыве встречи. Сообщается, что Варан получил повреждение приводящих мышц правой ноги и может пропустить матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".