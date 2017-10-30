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Владислав Безбородов назначен на матч Лиги Европы

Российская бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым назначена на матч "Лудогорец" - "Брага", передает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительные помощники – Кирилл Левников и Игорь Федотов, четвертый арбитр – Алексей Лунев.
Теги: Безбородов
Сегодня, 13:52
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