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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал победу железнодорожников над "Зенитом" (3:0) в 15-м туре РФПЛ.
"Я смотрел игру на стадионе и не мог даже поверить, что все может так измениться. "Зенит" в первом тайме однозначно владел преимуществом. Но мне кажется, такова манера игры "Локомотива" - начинать не торопясь, размеренно. Видна рука Семина. Не надо никуда спешить и горячиться. Но, пропусти "Локомотив" первым, игра могла сложиться по-другому.
Осторожные действия в матчах с "Зенитом" оправданны. Тем более что не играл основной опорный полузащитник. Железнодорожники постарались сдержать соперника. Когда же "Зенит" начал думать, что вот-вот сейчас дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина!
После пропущенного гола хозяева растерялись, командная игра пропала. То Кокорин схватит мяч и пойдет один, то Кузяев, то кто-то еще. "Локомотив" этим воспользовался, добив "Зенит" на контратаках", - цитирует Наумова "Спорт день за днем".
"Я смотрел игру на стадионе и не мог даже поверить, что все может так измениться. "Зенит" в первом тайме однозначно владел преимуществом. Но мне кажется, такова манера игры "Локомотива" - начинать не торопясь, размеренно. Видна рука Семина. Не надо никуда спешить и горячиться. Но, пропусти "Локомотив" первым, игра могла сложиться по-другому.
Осторожные действия в матчах с "Зенитом" оправданны. Тем более что не играл основной опорный полузащитник. Железнодорожники постарались сдержать соперника. Когда же "Зенит" начал думать, что вот-вот сейчас дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина!
После пропущенного гола хозяева растерялись, командная игра пропала. То Кокорин схватит мяч и пойдет один, то Кузяев, то кто-то еще. "Локомотив" этим воспользовался, добив "Зенит" на контратаках", - цитирует Наумова "Спорт день за днем".
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