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Максим Беляев: Квинси приносит удачу, а на Кокорина не лает

Защитник "Арсенала" Максим Беляев считает отметил, что его пес Квинси приносит ему удачу.

– В интернете освещалась история, как вы подобрали дворняжку. Как поживает Квинси?

– Сейчас у жены спрошу. Она говорит, что пес приносит удачу нашей семье, мне и "Арсеналу". Как только мы его подобрали – сразу пошел результат. Как раз "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА победили.

– Летом писали, что вами интересовался "Спартак", и тут вы называете собаку именем одного из лидеров красно-белых. Кто-то увидит связь.

– Собака у нас появилась до того, как пошли эти слухи. А имя мы подбирали долго и решили, что Квинси хорошо ложится на язык. Кстати, если посмотреть в Инстаграме, увидишь, что очень много домашних животных зовут так же. Так что не мы первые.

– Как пишут в книгах, все совпадения случайны?

– Да. Просто красивое имя.

– На Кокорина, который над Промесом шутит, лаять ваш питомец не будет?

– Когда видит по телевизору, вроде не лает.

ФК "Арсенал" Тула
Теги: Беляев Арсенал Тула
Сегодня, 11:50
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