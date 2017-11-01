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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Дзагоев и Вернблум - лучшие. Оценки матча "Базель" - ЦСКА
Второй тайм матча против "Базеля" ЦСКА провел на настоящем лигочемпионском уровне. А Понтус Вернблум в очередной раз доказал, что является лучшим нападающим в составе армейцев. Rusfootball.info предлагает оценки игроков.
Игорь Акинфеев - 4,5. Один из героев встречи. И пусть хейтеры продолжают обсуждать серию Игоря в Лиге чемпионов, в этой встрече голкипер ЦСКА несколько раз спас свою команду. Если бы Акинфеев не потащил удар Дзуффи в начале второго тайма, для армейцев все сложилось бы печальнее.
Виктор Васин - 3,0. Как в московском матче, Васин, конечно, не привозил. Но и особой надежностью на поле не отметился. Играть под давлением, которое "Базель" оказывал в первом тайме, у защитника ЦСКА получается не очень. Хорошо, что рядом были более опытные партнеры, страхующие и помогающие подсказками.
Василий Березуцкий - 3,0. Является одним из виновников гола "Базеля". Не подстраховал выскочившего из ворот Акинфеева, за что и получил нагоняй от голкипера. Сыграл ниже своих возможностей. Хотя во втором тайме ошибаться перестал.
Алексей Березуцкий - 4,0. Лучший защитник ЦСКА в матче. Успевал и страховать партнеров, и выигрывать единоборства, и принимать на себя удары соперника. Именно с таким настроем, с такой самоотверженностью и надо выступать в Лиге чемпионов.
Марио Фернандес - 3,5. Привычных частых подключений бразильца по правому флангу было немного. Старался лишний раз не рисковать. Зато свою зону в обороне прикрыл достойно. Но для современного крайнего защитника одной лишь игры в защите недостаточно.
Георгий Щенников - 3,5. Начал вторую голевую атаку ЦСКА. В обороне не пожарил, но активности вперед, особенно в первом тайме, от Георгия хотелось бы побольше.
Понтус Вернблум - 5,0. Шведский нападающий ЦСКА (или опорник, кому как удобнее) во втором тайме напомнил Сухи его худшие моменты спартаковской карьеры. "Базель" оказался не готов к Вернблуму-форварду. Победный же гол Понтус забил мастерским ударом в угол.
Бибрас Натхо - 4,0. После перевода Вернблума в нападение на Натхо возросла нагрузка в середине поля. И Бибрас с ней превосходно справился. И ведь не только разрушением занимался полузащитник ЦСКА. Его проникающий пас в середине второго тайма Алан Дзагоев превратил в гол.
Александр Головин - 3,0. Проснулся только во втором тайме, и то не в самом его начале. Первую половину встречи как будто отсутствовал на поле. Более активных действий ожидали болельщики ЦСКА от Головина.
Константин Кучаев - 3,0. Первый тайм провел в стиле Головина. Во второй половине оживился, но порой слишком торопился в своих решениях. Плюс Кучаев загубил вернейший момент, когда с десяти метров послал мяч над перекладиной ворот "Базеля".
Витиньо - 2,5. Много двигался, пытался прессинговать соперника на чужой половине поля. Но то, что требуется от нападающего, не выполнил. Вернблум в первом тайме сделал на него хорошую скидку, которой Витиньо воспользоваться не сумел. Как оказалось, Гончаренко был прав, убрав с поля бразильца.
Алан Дзагоев - 5,0. Лучший игрок матча. Его появление на поле преобразило игру ЦСКА. Все-таки армейцы со здоровым Дзагоевым в составе и без него - это две разные команды. Доработал до конца, когда забивал первый гол команды (ведь мало кто думал, что передача Натхо на него пройдет). Вернул команде уверенность, став основным автором победы в Базеле.
Тимур Жамалетдинов - б/о
Георги Миланов - б/о
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Игорь Акинфеев - 4,5. Один из героев встречи. И пусть хейтеры продолжают обсуждать серию Игоря в Лиге чемпионов, в этой встрече голкипер ЦСКА несколько раз спас свою команду. Если бы Акинфеев не потащил удар Дзуффи в начале второго тайма, для армейцев все сложилось бы печальнее.
Виктор Васин - 3,0. Как в московском матче, Васин, конечно, не привозил. Но и особой надежностью на поле не отметился. Играть под давлением, которое "Базель" оказывал в первом тайме, у защитника ЦСКА получается не очень. Хорошо, что рядом были более опытные партнеры, страхующие и помогающие подсказками.
Василий Березуцкий - 3,0. Является одним из виновников гола "Базеля". Не подстраховал выскочившего из ворот Акинфеева, за что и получил нагоняй от голкипера. Сыграл ниже своих возможностей. Хотя во втором тайме ошибаться перестал.
Алексей Березуцкий - 4,0. Лучший защитник ЦСКА в матче. Успевал и страховать партнеров, и выигрывать единоборства, и принимать на себя удары соперника. Именно с таким настроем, с такой самоотверженностью и надо выступать в Лиге чемпионов.
Марио Фернандес - 3,5. Привычных частых подключений бразильца по правому флангу было немного. Старался лишний раз не рисковать. Зато свою зону в обороне прикрыл достойно. Но для современного крайнего защитника одной лишь игры в защите недостаточно.
Георгий Щенников - 3,5. Начал вторую голевую атаку ЦСКА. В обороне не пожарил, но активности вперед, особенно в первом тайме, от Георгия хотелось бы побольше.
Понтус Вернблум - 5,0. Шведский нападающий ЦСКА (или опорник, кому как удобнее) во втором тайме напомнил Сухи его худшие моменты спартаковской карьеры. "Базель" оказался не готов к Вернблуму-форварду. Победный же гол Понтус забил мастерским ударом в угол.
Бибрас Натхо - 4,0. После перевода Вернблума в нападение на Натхо возросла нагрузка в середине поля. И Бибрас с ней превосходно справился. И ведь не только разрушением занимался полузащитник ЦСКА. Его проникающий пас в середине второго тайма Алан Дзагоев превратил в гол.
Александр Головин - 3,0. Проснулся только во втором тайме, и то не в самом его начале. Первую половину встречи как будто отсутствовал на поле. Более активных действий ожидали болельщики ЦСКА от Головина.
Константин Кучаев - 3,0. Первый тайм провел в стиле Головина. Во второй половине оживился, но порой слишком торопился в своих решениях. Плюс Кучаев загубил вернейший момент, когда с десяти метров послал мяч над перекладиной ворот "Базеля".
Витиньо - 2,5. Много двигался, пытался прессинговать соперника на чужой половине поля. Но то, что требуется от нападающего, не выполнил. Вернблум в первом тайме сделал на него хорошую скидку, которой Витиньо воспользоваться не сумел. Как оказалось, Гончаренко был прав, убрав с поля бразильца.
Алан Дзагоев - 5,0. Лучший игрок матча. Его появление на поле преобразило игру ЦСКА. Все-таки армейцы со здоровым Дзагоевым в составе и без него - это две разные команды. Доработал до конца, когда забивал первый гол команды (ведь мало кто думал, что передача Натхо на него пройдет). Вернул команде уверенность, став основным автором победы в Базеле.
Тимур Жамалетдинов - б/о
Георги Миланов - б/о
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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