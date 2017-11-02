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Сердар Таски: нужно обыграть дома "Марибор", тогда решающим будет матч в Ливерпуле

Защитник "Спартака" Сердар Таски оценил шансы красно-белых на выход из группы Лиги чемпионов после поражения от "Севильи" (1:2).

"Конечно, у "Спартака" остаются шансы на выход из группы, почему нет? Нам нужно обыграть дома "Марибор", и тогда решающим будет матч в Ливерпуле. Мы постараемся показать всем в ближайших играх, что мы достойны играть в плей-офф.

Мы пропустили необязательные голы в игре против "Севильи". После угловых пропускаем, порой теряя концентрацию, а если теряешь концентрацию, то пропускаешь.

После перерыва мы поняли, что можем спасти игру, ведь счет был всего 0:1, побежали вперед, начали создавать опасные моменты, но, к сожалению, не смогли забить второй гол", – передает слова Таски ТАСС.
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 08:32
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№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сложно будет попасть в плей-оф... постарайтесь уж, вчера сыграли как умели, но выше головы не прыгнули.
Регистрация: 9.11.2010
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