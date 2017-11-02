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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сердар Таски: нужно обыграть дома "Марибор", тогда решающим будет матч в Ливерпуле
Защитник "Спартака" Сердар Таски оценил шансы красно-белых на выход из группы Лиги чемпионов после поражения от "Севильи" (1:2).
"Конечно, у "Спартака" остаются шансы на выход из группы, почему нет? Нам нужно обыграть дома "Марибор", и тогда решающим будет матч в Ливерпуле. Мы постараемся показать всем в ближайших играх, что мы достойны играть в плей-офф.
Мы пропустили необязательные голы в игре против "Севильи". После угловых пропускаем, порой теряя концентрацию, а если теряешь концентрацию, то пропускаешь.
После перерыва мы поняли, что можем спасти игру, ведь счет был всего 0:1, побежали вперед, начали создавать опасные моменты, но, к сожалению, не смогли забить второй гол", – передает слова Таски ТАСС.
"Конечно, у "Спартака" остаются шансы на выход из группы, почему нет? Нам нужно обыграть дома "Марибор", и тогда решающим будет матч в Ливерпуле. Мы постараемся показать всем в ближайших играх, что мы достойны играть в плей-офф.
Мы пропустили необязательные голы в игре против "Севильи". После угловых пропускаем, порой теряя концентрацию, а если теряешь концентрацию, то пропускаешь.
После перерыва мы поняли, что можем спасти игру, ведь счет был всего 0:1, побежали вперед, начали создавать опасные моменты, но, к сожалению, не смогли забить второй гол", – передает слова Таски ТАСС.
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