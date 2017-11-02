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Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
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Пользователи Rusfootball.info видят "Зенит" явным фаворитом матча с "Русенборгом"

Сегодня в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Русенборг" на своем поле примет "Зенит".

На сайте Rusfootball.info прошло голосование на тему того, как завершится матч для подопечных Роберто Манчини. 69.31% уверены в том, что победа будет за сине-бело-голубыми. 18.81% пользователей считает, что хозяева все-таки возьмут три очка. 11.88% читателей нашего портала проголосовали за ничейный исход.
Теги: Зенит Русенборг
Сегодня, 20:44
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