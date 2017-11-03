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Гол Александра Кокорина спас "Зенит" от поражения в Норвегии

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" "Зенит" на последних минутах сумел уйти от поражения.

Лига Европы

4 тур

"Русенборг" - "Зенит" 1:1

Голы: Бендтнер, 56 (пен.), Кокорин, 90+2

"Русенборг": Хансен - Региниуссен, Расмуссен, Мелинг, Шелвик - Йенсен, Конрадсен, (Гресбах, 88), Троннсен, Хелланн, (Евтович, 74), - Адегбенро, Бендтнер.

"Зенит": Лунёв, Маммана, Смольников, Мевля, Кришито, Шатов, (Дриусси 78), Нобоа, (Дзюба, 90), Паредес, Ерохин, (Краневиттер, 86), Ригони, Кокорин.

Предупреждения: Ерохин, 36, Региниуссен, 42, Кришито, 76
Теги: Русенборг Зенит
Сегодня, 00:57
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60
(4)
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№60 Написал: kurbath тула (Сегодня, 01:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
kurbath,
Подстилка - это то что подстилают под что-нибудь, ну как вас под Спартак.

ты сам то понял что написал?
иди спи ,а то не соображаешь уже ни куя)
Регистрация: 20.11.2015
№59 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 01:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Очень медленно развивают атаку. Ну хоть отскочили и то хлеб. Жаль у Дзюбинью отобрали чистый гол)


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№58 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 01:49) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
kurbath,
Подстилка - это то что подстилают под что-нибудь, ну как вас( Арсенал) под Спартак.
Регистрация: 24.05.2017
№57 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Хоккей: Армейцы из Питера впервые в сезоне проиграли в основное время, да ещё и дома московскому Спартаку 1:3
Ату.. ату.. smile

везде тарабанят денежных мешков
Регистрация: 6.04.2016
№56 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:44) #
  • +1
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online

Хоккей: Армейцы из Питера впервые в сезоне проиграли в основное время, да ещё и дома московскому Спартаку 1:3
Ату.. ату.. smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№55 Написал: kurbath тула (Сегодня, 01:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Spartak СССР,
Ну ты чудак на букву М. Ни Зенит ни его болельщики не поднимали воя ни после матчей с ЦСКА ни после матча с Локо, хотя не назначенные пенальти были признаны.И этим мы принципиально отличаемся от Спартака с его криками о том "как убивали Спартак."

Угу вы только можете вместе с вашими подстилками коллективные письма против Спартака писать
Голубые и пушистые мля)))
Регистрация: 20.11.2015
№54 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:41) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Ну ты чудак на букву М. Ни Зенит ни его болельщики не поднимали воя ни после матчей с ЦСКА ни после матча с Локо, хотя не назначенные пенальти были признаны.И этим мы принципиально отличаемся от Спартака с его криками о том "как убивали Спартак."

я не про болельщиков,а про Плаксини и Орлова имел ввиду,болельщики каждую неудачную игру ноют,только сегодня на ветке кто то ныл про голландского судью,а с Локо то что ныть?Вас как щеглов раскатали,вам трешку отгрузили с вашими Броньками и Маманами smile
Регистрация: 6.04.2016
№53 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 01:37) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Spartak СССР,
Ну ты чудак на букву М. Ни Зенит ни его болельщики не поднимали воя ни после матчей с ЦСКА ни после матча с Локо, хотя не назначенные пенальти были признаны.И этим мы принципиально отличаемся от Спартака с его криками о том "как убивали Спартак."
Регистрация: 24.05.2017
№52 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 01:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Didi
Цитата: Spartak СССР
Цитата: Didi
Я и говорю,

че ты мычишь там муфлон,болт sosi, губой тряcи

Это всё, на что способна твоя единственная извилина? :-)

Да нет там ничего, кроме рефлексов как у собаки Павлова, только там слюна капала на еду, а тут-на все, что касается Зенита. Ну, и Дзюбы, разумеется.
Регистрация: 9.11.2010
№51 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 01:34) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: conscience
Цитата: freddyk
Я уже говорил, что вся игра Зенита держится на физике. Мастерства у команды нет. мяч отскакивает на три метра ото всех, включая Аргентинцев. Побед на классе не ждите, его просто нет. Так что ничего удивительного - функциональный спад, и команда проигрывает. Сегодня повезло, но это Русенборг- команда уровня ФНЛ.

Где деньги, Зин (с) joy

Этот Русенборг боролся бы за первую 5 ку в РФПЛ)Давай там тоже краски не сгущай особо. У нас даже чемпион умудрился у Марибора не выиграть, который Ливерпулю по 7-0 влетает, а текущий лидер сливает Шерифу на своем поле так что с уровнем РФПЛ все не так )


Ипать.... а поросята бы на каком месте были в чемпе Испании, обыграв Севилью? А мы, обыграв поросей с таким же счётом?
Ребята!!!!! Это кубок. Мини турнир. Здесь каждый матч - отдельное противостояние, к которому готовятся заранее. Тут всё может быть.
Регистрация: 28.01.2016
№50 Написал: kurbath тула (Сегодня, 01:34) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
ясли что ты,что kurbath

Спасибо тебе за доброе слово бородатый мужик по имени Земфира)))
Регистрация: 20.11.2015
№49 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:33) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Didi
Это всё, на что способна твоя единственная извилина? :-)

какой же ты тугой,ты не прапор случайно?))
Регистрация: 6.04.2016
№48 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 01:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Black Fox

!-Спатак катится по наклонной-игры нет совсем
2-Негры устали
3-Карерра физрук
4-Дальше будет хуже

найдите 10 отличий


ясли что ты,что kurbath
Регистрация: 17.03.2008
№47 Написал: Didi Питер (Сегодня, 01:29) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Spartak СССР
Цитата: Didi
Я и говорю,

че ты мычишь там муфлон,болт sosi, губой тряcи

Это всё, на что способна твоя единственная извилина? :-)
Регистрация: 6.12.2008
№46 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»

!-Спатак катится по наклонной-игры нет совсем
2-Негры устали
3-Карерра физрук
4-Дальше будет хуже

найдите 10 отличий


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№45 Написал: kurbath тула (Сегодня, 01:26) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
На куй иди, ЧМО тульское. Подстилка свиная. Перед земляками на стадионе не стыдно?

Мне педрила тухлодырая стыдится не чего в отличие от тебя
у нас пидерастов нет
бомжара блохастая))
Регистрация: 20.11.2015
№44 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 01:26) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: chpockman
Норм тур прошёл... непонравился только локо... остальные достойно боролись...

Искренне жаль, что вашим в конце не свезло, до самого конца надеялся на ответку. А наши с Локо сыграли на себя не похоже, особенно Локо. Я матч не смотрел, мне тут показали нарезку, так я глазам не поверил, сколько им всего просто не забили.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№43 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:25) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: kurbath
Аргентосы замерзли
Манчини физрук
Дальше будет хуже
smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№42 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:24) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Didi
Я и говорю,

че ты мычишь там муфлон,болт sosi, губой тряcи
Регистрация: 6.04.2016
№41 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 01:23) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Все Ок,Все отлично."Зенит в стыках,с "Вардаром ,которая все игры проиграла дома ничья достаточно,но "Зенит что первым будет в группе сомнении нет.А,забыть на последней секунде это показатель класса команды.
Регистрация: 17.03.2008
№40 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 01:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Норм тур прошёл... непонравился только локо... остальные достойно боролись...
Регистрация: 21.10.2013
№39 Написал: Didi Питер (Сегодня, 01:21) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Spartak СССР
в зеркале его увидишь

Я и говорю, что имбецил. Затасканной фразкой только и можешь ответить, свои мысли отсутствуют напрочь :-))
Регистрация: 6.12.2008
№38 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 01:21) #
  • +4
  •  (4)

Зенит с выходом в следующий этап.Игра была тусклая.Нет лидеров,нет самоотдачи,нет азарта.Большую часть игры - пешком.Постоянные передачи поперёк и назад уже раздражают.
Регистрация: 24.10.2012
№37 Написал: kurbath тула (Сегодня, 01:20) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: conscience
Этот Русенборг боролся бы за первую 5 ку в РФПЛ)Давай там тоже краски не сгущай особо. У нас даже чемпион умудрился у Марибора не выиграть, который Ливерпулю по 7-0 влетает, а текущий лидер сливает Шерифу на своем поле так что с уровнем РФПЛ все не так однозначно)

Базара нет-свое говно не пахнет
только что то ты мелковато
как минимум этот Русенборг тянет на Барселону)))
Регистрация: 20.11.2015
№36 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 01:20) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отскочили. Боролись до конца.Не понятно другое, 1 тайм- 3 удара в створ, 2 тайм - 10 ударов в створ. Что мешало с первых минут играть как последние 10.Но всё равно поздравляю с выходом в плей-оф.
Регистрация: 24.05.2017
№35 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 01:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurbath
выводы такие
!-Зенит катится по наклонной-игры нет совсем
2-Аргентосы замерзли
3-Манчини физрук
4-Дальше будет хуже
Нормальным болелам вроде Митрича сочувствую
Пидерастам типа Обтекая и Витюши-поздравления)))


На куй иди, ЧМО тульское. Подстилка свиная. Перед земляками на стадионе не стыдно?

Хуже что? Делим первое место в чемпе и выходим в плей-офф в еврокубке. За своё шестое место из года в год переживайте!
Регистрация: 28.01.2016
№34 Написал: junga Сочи (Сегодня, 01:17) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
Цитата: interested
Поклон Сане - одинокому рейнджеру! Трудно команде играть без тренера.

рейнджеров было двое Кокорин и Лунев

Тогда уж трое, Дзюба отлично вышел и оживил игру впереди, оттянул защей и дал больше свободы Кокоше


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№33 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:17) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Лайнсмен редкое чудило, даже Хусаин сказал что небыло ни у Шата ни у Дзюбы офсайда

ну все теперь Плаксини с Орловым будут каждый день ныть,а судья молодец,было бы кощунством засчитывать такое недоразумение которое отскочило от Дзюбы
Регистрация: 6.04.2016
№32 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 01:17) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: freddyk
Я уже говорил, что вся игра Зенита держится на физике. Мастерства у команды нет. мяч отскакивает на три метра ото всех, включая Аргентинцев. Побед на классе не ждите, его просто нет. Так что ничего удивительного - функциональный спад, и команда проигрывает. Сегодня повезло, но это Русенборг- команда уровня ФНЛ.

Где деньги, Зин (с) joy

Этот Русенборг боролся бы за первую 5 ку в РФПЛ)Давай там тоже краски не сгущай особо. У нас даже чемпион умудрился у Марибора не выиграть, который Ливерпулю по 7-0 влетает, а текущий лидер сливает Шерифу на своем поле так что с уровнем РФПЛ все не так однозначно)

Цитата: mikelo73
Отскочили Бомжики!!!

а вы нет)вот незадача)


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№31 Написал: junga Сочи (Сегодня, 01:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Лайнсмен редкое чудило, даже Хусаин сказал что небыло ни у Шата ни у Дзюбы офсайда


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
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