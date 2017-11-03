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Плохая игра и спасение на последней минуте. "Зенит" с большим трудом, но все-таки оформил выход в плей-офф досрочно

Плохая игра и спасение на последней минуте. "Зенит" с большим трудом, но все-таки оформил выход в плей-офф досрочно"Зенит" очень слабо играл против "Русенборга" большую часть встречи. При этом Манчини не делал замен до 75-й минуты. Казалось, что все это приведет к провалу, но Кокорин спас ничью за несколько секунд до конца матча. Rusfootball.info рассказывает о том, как питерский клуб с большим трудом оформил выход в плей-офф Лиги Европы.








Лига Европы
4 тур

"Русенборг" – "Зенит" 1:1



Голы: Бендтнер (с пенальти), 55' - Кокорин, 90+3'


"Зенит": Хансен, Шелвик, Региниуссен, Расмуссен, Йенсен, Трондсен, Конрадсен (Герсбах, 86'), Адегбенро (Бьордаль, 88'), Бендтнер, Мелинг, Хелланн (Евтович, 71')

"Русенборг": Лунёв, Маммана, Смольников, Мевля, Кришито, Шатов (Дриусси, 75'), Нобоа (Дзюба, 87'), Паредес, Ерохин (Краневиттер, 83'), Ригони, Кокорин

Предупреждения: Региниуссен, 42' - Ерохин, 33', Кришито, 73'

Октябрь в российской Премьер-Лиге выдался для "Зенита" не самым удачным - две ничьих и два домашних поражения заставили говорить о первых проявлениях кризиса в команде Манчини. Единственным, что давало повод для оптимизма, было ее успешное выступление в Лиге Европы. Если во внутреннем чемпионате "питерцы" потеряли лидерство, то в еврокубке им оставалось сделать один шаг для выхода в стадию плей-офф.

Итальянский наставник клуба из северной столицы подготовил сразу несколько сюрпризов в стартовом составе. Лишь во второй раз в нынешнем сезоне в запасе был оставлен Иванович - до этого он играл во всех встречах, кроме ответной против "Бней-Йегуды" в квалификации в Лиге Европы. Также вне основы остались два аргентинца - вместо Краневиттера и Дриусси Манчини предпочел сделать ставку на Нобоа и Шатова. Зато вратарская позиция изменений не претерпела - Лунев успел восстановиться от полученного в воскресенье повреждения и смог выйти на поле.

Еще одной важной деталью стало отсутствие Кузяева. Причем, Далер даже не полетел с командой в Норвегию. Официально о травме игрока ничего не сообщалось, а потому волей-неволей вспоминается момент из матча против "Локомотива", когда у него произошел конфликт со Смольниковым. Представители "Зенита" заявили, что все в порядке, и разногласий между партнерами нет, но не исключено, что они не стали выносить всю правду на публику. Впрочем, если вспомнить, как Кузяев выкладывался в последних матчах, то можно допустить, что Манчини просто дал полузащитнику отдохнуть.

"Русенборг" с первых минут встречи предъявил российскому клубу высокий прессинг на его половине поля. Не сказать, что "зенитовцев" это ошарашило, но временами они не могли вынести мяч иначе, чем обычным длинным ударом вперед. Хозяева стартовали неплохо, перспективно и даже могли выжать голевой момент, но защитники "сине-бело-голубых" были внимательны. "Зенит" не спешил отвечать своими подходами, а потому первый более-менее серьезный из них случился минуте на 15-й, когда Ригони самую малость не дотянулся до прострела Смольникова.

Этот эпизод стал эдакой контрольной точкой, после которой мяч перешел под контроль гостей. Впрочем, свое наступление они вели все еще слишком вяло, чтобы претендовать на гол. Подопечные Манчини в основном перепасовывались накоротке, пытаясь периодически подключить ускорявшихся по своим флангам Кришито и Смольникова. Один раз это получилось очень даже симпатично, но защитники "Русенборга" грамотно сделали два шага вперед и оставили Доменико в офсайде в момент передачи.

В первом тайме обе команды мало били по воротам, что существенно обедняло игру. "Зенит", собственно говоря, так ни разу до перерыва в створ и не попал. "Норвежцы" в этом плане быть чуть успешнее, но Лунев спокойно справлялся с их не самыми опасными выстрелами. Впрочем, хозяева вполне могли уйти в раздевалку, ведя в счете. Отличный шанс для этого выпал им на 44-й минуте. Началось все с того, что Паредес и Ригони крайне безобразно разыграли штрафной и позволили сопернику убежать в быструю контратаку. В ее ходе Хелланн ворвался в штрафную, выкатил отличную передачу Бендтнеру на пустые ворота, и лишь отчаянный подкат Мамманы спас "питерцев" от пропущенного гола.

После перерыва показалось, что "Зенит" сделал верные выводы и встал на путь исправления - в первые минуты второго тайма хорошие моменты были у Шатова и у Паредеса, аргентинец даже пробил в створ. Но "Русенборг" достаточно быстро остудил пыл гостей. Или, можно сказать, воспользовался теми брешами в обороне, которые появились у "питерцев". Сначала хозяева упустили возможность забить после того, как по очереди били Бендтнер и Хелланн - Лунев сыграл блистательно и выручил свою команду. Однако в следующей атаке они заработали пенальти, и вратарь российского клуба уже не смог спасти.

Привез этот 11-метровый Мевля, который почувствовал в себе перспективного борца вольным стилем и четким захватом завалил на газон Адегбенро. Наказал же "Зенит" Бендтнер, который мощно пробил под самую штангу. Практически сразу после пропущенного гола "россияне" могли отыграться. Шатов ворвался в чужую штрафную и дерзко пульнул в ближний угол, но точности Олегу в этом эпизоде не хватило. После этого, правда, серьезных угроз у ворот Хансена не было долгое время. Более того, подопечные Манчини были ближе к тому, чтобы пропустить еще один мяч.

Такой шанс хозяевам подарили Маммана и Лунев, которые крайне несогласованно действовали практически на линии ворот. Хорошо, что "норвежцы" оказались порядочными ребятами, не ставшими принимать такой щедрый подарок. Удивительно, но при всей скудности атакующих порывов "Зенита" Манчини не делал замен до 75-й минуты. Неужели Роберто не видел, что игра для его команды складывается совсем неудачно? Дриусси, Краневиттер и Дзюба появились уже в самой концовке, когда времени исправить ситуацию оставалось очень мало.

При этом с выходом первого же из них - Дриусси - "питерцы" явно прибавили в движении. А с появлением на поле последнего из них - Дзюбы - даже забили. Правда, судьи зафиксировали положение "вне игры". Сложно сказать, правильным было это решение или нет - если верить графике Матч ТВ, то Артем не был в офсайде. Впрочем, уже в добавленное время появление дополнительного большого форварда в чужой штрафной было без малейшего намека на нарушение правил и дало свой положительный результат.

Дзюба, несомненно, оттянул на себя внимание защитников и позволил чувствовать себя более свободно Кокорину. Именно на Александра пошла подача Ригони, и именно Александр смог оказаться первым на мяче и сравнять счет. Здорово, что "Зениту" удалось вырвать ничью в самый последний момент, но я еще раз хочу спросить - почему Манчини не сделал замены раньше? Ответ на этот вопрос, вполне возможно, мы получим на послематчевой пресс-конференции, а пока давайте зафиксируем факт - питерский клуб оформил себе путевку в плей-офф Лиги Европы. Другое дело, что проблем у него все еще много, и их нужно решать в ближайшее время.

Фото: Спорт-Экспресс

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Зенит Русенборг Кокорин
Сегодня, 01:07
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6
(0)
№6 Написал: Ivanok Самара (Сегодня, 01:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Didi
Цитата: Ivanok
Цитата: Didi
"Зенит" с большим трудом оформил выход в плей-офф
Что за бредовый заголовок? Разве это был последний тур? С трудом отыгрались - так и пишите.


"Зенит" уже не опустится ниже второго места. Так что, насчет бредового это вы зря)

Вы, видимо, не поняли, что я имел в виду. Зенит, и проиграв, вышел бы на 200%. А заголовок звучит так, будто с большим трудом вышли в плэй-офф.


По мнению большинства "Зенит" и сегодня должен был побеждать со стопроцентной вероятностью, а вышло вон оно как. Также и ваше утверждение насчет выхода в случае поражения могло бы оказаться неверным) Согласен с вами в части того, что можно добавить слово "досрочно" в заголовок)
Регистрация: 1.04.2014
№5 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 01:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мои поздравления.... удачной весны!... а остальным: давайте, не подкочайте... Вперёд Россия!!!
Регистрация: 21.10.2013
№4 Написал: Didi Питер (Сегодня, 01:26) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Ivanok
Цитата: Didi
"Зенит" с большим трудом оформил выход в плей-офф
Что за бредовый заголовок? Разве это был последний тур? С трудом отыгрались - так и пишите.


"Зенит" уже не опустится ниже второго места. Так что, насчет бредового это вы зря)

Вы, видимо, не поняли, что я имел в виду. Зенит, и проиграв, вышел бы на 200%. А заголовок звучит так, будто с большим трудом вышли в плэй-офф.
Регистрация: 6.12.2008
№3 Написал: Ivanok Самара (Сегодня, 01:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Didi
"Зенит" с большим трудом оформил выход в плей-офф
Что за бредовый заголовок? Разве это был последний тур? С трудом отыгрались - так и пишите.


"Зенит" уже не опустится ниже второго места. Так что, насчет бредового это вы зря)
Регистрация: 1.04.2014
№2 Написал: Didi Питер (Сегодня, 01:17) #
  • 0
  •  (2)

"Зенит" с большим трудом оформил выход в плей-офф
Что за бредовый заголовок? Разве это был последний тур? С трудом отыгрались - так и пишите.
Регистрация: 6.12.2008
№1 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 01:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Задачу выполнили. Из группы вышли за 4 матча)
Надо в чемпионате Локо нагонять, а в ЛЕ можно практику дать, тем кто мало играет)


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
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