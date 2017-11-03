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Тренер "Русенборга": сами виноваты в том, что упустили победу

Главный тренер "Русенборга" Коре Ингебритсен дал оценку игре с "Зенитом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы.

"Тяжело принять эту ничью. В футболе случаются ошибки, и за них наказывают. Мы сами виноваты в том, что упустили победу. Игрок "Зенита" был совсем один, когда сравнивал счет", - цитирует Ингебритсена VG.
Теги: Русенборг Зенит
Сегодня, 06:54
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