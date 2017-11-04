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Лоренсо Мельгарехо: в "Спартаке" все настроены таким образом: "Все или ничего"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо высказался относительно предстоящего матча премьер-лиги с "Уфой".

"Уфа" - неудобный соперник. Хорошая, сильная, сыгранная команда. Думаю, что нас ожидает матч, похожий на тот, что был с "Амкаром". Потому что уфимцы тоже хорошо обороняются. Чтобы игра была интересной, зрелищной, чтобы удалось забить, нужно будет много двигаться. Встреча точно станет непростой.

Верю, что мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов. Да, будет непросто. А что касается чемпионата России, то все в команде настроены таким образом: "Все или ничего". Нас устроит только победа. То же касается и Кубка страны. Мы хотим побеждать", - передает слова Мельгарехо официальный сайт "Спартака".
Теги: Мельгарехо Спартак
Сегодня, 13:22
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№3 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
«Локомотив»
ЛОРЕНСО МЕЛЬГАРЕХО:В спартаке все настроены брать за щеку или давать в жопу
Регистрация: 21.06.2017
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:09) #
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online

В последнем матче с Севильей этого не было заметно.
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:56) #
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online

Если чего-то хотите - играйте,а не бздите!Тем более Спартак никогда в своей истории не умел играть от обороны и все,что выиграл взял в атаке.В эпоху К.И.Бескова игроки говорили,что если забили два мяча - значит,уже не проиграем.Берите пример!!!
Регистрация: 20.03.2017
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