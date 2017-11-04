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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Лоренсо Мельгарехо: в "Спартаке" все настроены таким образом: "Все или ничего"
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо высказался относительно предстоящего матча премьер-лиги с "Уфой".
"Уфа" - неудобный соперник. Хорошая, сильная, сыгранная команда. Думаю, что нас ожидает матч, похожий на тот, что был с "Амкаром". Потому что уфимцы тоже хорошо обороняются. Чтобы игра была интересной, зрелищной, чтобы удалось забить, нужно будет много двигаться. Встреча точно станет непростой.
Верю, что мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов. Да, будет непросто. А что касается чемпионата России, то все в команде настроены таким образом: "Все или ничего". Нас устроит только победа. То же касается и Кубка страны. Мы хотим побеждать", - передает слова Мельгарехо официальный сайт "Спартака".
"Уфа" - неудобный соперник. Хорошая, сильная, сыгранная команда. Думаю, что нас ожидает матч, похожий на тот, что был с "Амкаром". Потому что уфимцы тоже хорошо обороняются. Чтобы игра была интересной, зрелищной, чтобы удалось забить, нужно будет много двигаться. Встреча точно станет непростой.
Верю, что мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов. Да, будет непросто. А что касается чемпионата России, то все в команде настроены таким образом: "Все или ничего". Нас устроит только победа. То же касается и Кубка страны. Мы хотим побеждать", - передает слова Мельгарехо официальный сайт "Спартака".
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