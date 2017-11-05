Опрос:

Новости партнеров

«Енисей» снова теряет очки, а игроки «Луча-Энергии» бастуют. Обзор 21-го тура ФНЛ

В двадцать первом туре первенства ФНЛ лидер чемпионата «Енисей» принимал дома «Сибирь», «Крылья Советов» и «Оренбург» отправились на непростые выезды в Курск и Калининград соответственно, а игроки «Луча-Энергии» вступили в активную конфронтацию с руководством клуба. Rusfootball.info рассказывает о главных событиях игрового дня в лучшей лиге мира.

«Енисей» снова оступился

Не в лучшем состоянии сейчас находится «Енисей». Это подтверждает сам Дмитрий Аленичев. Но если ничью в предыдущем туре против «Тюмени» можно было списать на короткий отдых между тем матчем и кубковой игрой во Владивостоке против «Луча-Энергии», то сейчас у команды Дмитрия Аленичева был полноценный недельный цикл на подготовку к домашнему матчу против «Сибири», однако и в субботней баталии лидер чемпионата сыграл невразумительно. По части атакующей изобретательности хозяева провели один из своих слабых матчей в нынешнем сезоне. Особенно неудачным для красноярцев сложился первый тайм, за время которого они считанное количество раз заставили вступить в игру голкипера новосибирцев Цыгана. Во второй половине встречи «Енисей» в нападении заиграл интереснее. Преображение команды Дмитрия Аленичева было связано с появлением на поле лучшего бомбардира чемпионата Козлова. Тем не менее, взломать оборону «орлов» лидер чемпионата не сумел. Очередная осечка красноярцев, однако их лидерству пока ничего не угрожает.

Приключения «Крыльев Советов» в Курске

Самарские «Крылья Советов» впервые за долгое время провели яркий матч. Команда Андрея Тихонова приехала в гости к курскому «Авангарду». Казалось, что у неё не возникнет сложностей с набором трёх очков по итогам данного противостояния. К 60-й минуте «крылышки» оформили преимущество в три мяча благодаря точным ударам в исполнении Клёнкина, Ятченко и Алиева. После этого гости позволили себе расслабиться. За это куряне стали наказывать самарцев. У них получилось организовать серьёзное давление на ворота Конюхова, которое коллектив Хасанби Биджиева преобразовал в два забытых мяча. Отличились Федчук и Болов. Назревал камбэк. Однако самарцы избежали нервной концовки, вовремя организовав четвёртое взятие чужих ворот. От конфуза «Крылья Советов» спас Корниленко. Впервые в нынешнем сезоне команда Андрея Тихонова забила четыре мяча в одном матче.



«Оренбург» увёз победу из Калининграда

Очень интересным получился матч в Калининграде между «Балтикой» и «Оренбургом». Эти команды являются конкурентами в борьбе за самые высокие места. Поэтому, данная встреча была крайне важной для обоих коллективов. Любопытно, что на ней присутствовал главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов. Интересно, приглянулся ли ему кто-то из футболистов этих команд? На протяжении большей части матча хозяева владели территориальным преимуществом, а оренбуржцы сделали ставку на стремительные контратаки. Тактика, выбранная Владимиром Федотовым, себя оправдала. Гости в первом тайме захватили лидерство. Игроки «Балтики» грубейшим образом ошиблись на своей половине поля, чем сполна воспользовался Малых. После перерыва коллектив Игоря Черевченко, естественно, стремился исправить ситуацию. Как минимум два стопроцентных шанса запороли калининградцы по ходу второй сорокапятиминутки. Сначала Каленкович со считанных метров попал в стойку чужих владений, а уже под занавес баталии Себаи не использовал чистый выход один на один с Фроловым. Сохранил «Оренбург» минимальное преимущество в счёте до финального свистка и прочно закрепился на третьем месте в таблице.



«Тамбов» поднялся в зону стыковых матчей

После двух поражений кряду на прошлой неделе в разных турнирах от курского «Авангарда» «Тамбов» вернулся на победный путь, разгромив на выезде «Спартак-2». Команда Андрея Талалаева уже к перерыву оформила комфортный перевес в счёте. Гультяев и Часовских отметились удачными ударами со «второго этажа». «Красно-белые» пытались исправить ситуацию, однако выжать максимум из имевшихся немногочисленных моментов у коллектива Дмитрия Гунько не получилось. Зато тамбовчане по ходу второй сорокапятиминутки довели разницу в счёте до разгромной отметки. Мурнин отметился роскошным ударом со штрафного, не оставив никаких шансов Максименко. Благодаря уверенной победе «Тамбов» поднялся на четвёртую строчку в таблице чемпионата. «Спартак-2», в свою очередь, потерпел уже седьмое домашнее поражение в нынешнем сезоне.

Бардак во Владивостоке

Печальные, но привычные для мира ФНЛ вещи творятся в стане «Луча-Энергии». Работники клуба несколько месяцев не получают зарплату, долги растут, и будут ли они выплачены – большая загадка. Причём, в прошлом сезоне у клуба из Владивостока были похожие сложности, но он выжил. Теперь нервы игроков уже оказались на пределе. Домашний матч против «Химок» начался с пятнадцатиминутной поддержкой. Вот такую форму протеста выбрали игроки «Луча-Энергии», пытаясь достучаться до руководства клуба. К чести футболистов, все эти неурядицы не сказываются на уровне их самоотдаче. Вот и отчётный поединок приморцы провели достойно. Да, они оказались в роли догоняющей стороны в начале второго тайма, но хозяева достаточно быстро сумели восстановить паритет благодаря точному удару Тихого. До финального свистка счёт больше не изменился, хотя в концовке химчане отметились попаданием в каркас ворот Котлярова. Боевая ничья.

Волевая победа «Тюмени» в Санкт-Петербурге

«Тюмень» заметно преобразилась под руководством Владимира Мамимова. Команда стала показывать футбол достойного качества и чаще добиваться положительных результатов. В отчётном туре тюменцы удачно съездили в Санкт-Петербург в гости к «Зениту-2». Причём, первый тайм хозяева выиграли. Они открыли счёт благодаря точному удару Панюкова с одиннадцатиметровой отметки. Однако после перерыва гости преобразились и переломили ход поединка в свою пользу. Юсупов оформил дубль и принёс «Тюмени» волевую победу. Благодаря набору трёх очков коллектив Маминова поднялся на четырнадцатую строчку в турнирной таблице.

В остальных встречах 21-го тура «Ротор» и «Шинник», а также «Кубань» и «Волгарь» обменялись забитыми мячами. Баталии между «Олимпийцем» и «Томью», а также «Факелом» и «Динамо» из Санкт-Петербурга обошлись без голов.

Результаты 21-го тура

«Енисей» снова теряет очки, а игроки «Луча-Энергии» бастуют. Обзор 21-го тура ФНЛ


Турнирная таблица



Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Теги: Енисей Крылья Советов Оренбург Луч-Энергия
Сегодня, 06:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.