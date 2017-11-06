Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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О главных персонажах этого тура, сделавших максимум для победы своих команд. Состав мечты этих выходных. Символическая сборная очередного тура российской премьер-лиги от Rusfootball.info
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Основной вратарь сборной и главный ньюсмейкер лигочемпионских новостей в России здорово выручил "армейцев" в дерби против "Локомотива". Кроме очевидного (отраженного пенальти), действовал классно и спокойно, не допускал помарок даже на выходах, - а ведь именно это самый слабый компонент в игре Акинфеева. Мало того, - что совсем удивительно! - был спокоен. Даже после нарушения Вернблума, когда игроки и тренеры устроили на поле вакханалию, только успокаивал и разнимал. И за это удостоился личной похвалы от Юрия Семина.
Кристиан Рамирес, "Краснодар"
Проваливший черед самых важных встреч первой половины сезона "Краснодар" начинает потихоньку приходить в себя. Игра с "Тосно" это ясно показала. "Быки" играли изобретательно и смело, уверенно победили и показали классный, зрелищный матч. Именно поэтому от команды Шалимова у нас два игрока.
Левый защитник отдал голевую передачу на Газинского, сделав второй гол "Краснодара", да и вообще выглядел здорово. По этим довольно прозаическим причинам, а также потому, что другие игроки на этой позиции не особо блистали, Кристиан попадает в нашу сборную.
Грегор Балажиц, "Урал"
Удивительная история для центрального защитника - оформить дубль. И один мяч-то редко случается у большинства разрушителей, а тут два - и единственные в команде. Конечно, сказать, что ничья против "Динамо" заслуга исключительно его, будет неправильно. Но в результативном плане - так оно и есть.
Мирал Самарджич, "Анжи"
О главном виновнике успеха махачкалинцев речь пойдет чуть позже, а пока стоит отметить центрального защитника, без которого даже все усилия Маркелова пошли бы насмарку. "Амкар" сейчас весьма неплох, удержать победный счет на чужом поле было чрезвычайно трудно, но Самарджич справился и стал одним из лучших защитников этого тура.
Мориц Бауэр, "Рубин
Вряд ли можно сказать, что правый защитник "Рубина" продемонстрировал в игре против "Зенита" что-то выдающееся. Зато был внимателен и не допускал ошибок. Но ведь для игроков этой позиции это, зачастую, важнее. Не выделяться, бросаясь в подкаты, а грамотно разрушать без лишней показухи. Бауэр как символ непропустившего "Рубина" попадает в наш состав.
Маркелов, "Анжи"
Однозначно, главное действующее лицо Перми этих выходных. Левый полузащитник махачкалинцев выдал удивительный, хоть и противоречивый матч. Для начала он оформил дубль, позволивший его команде победить "Амкар", а затем, словно решив, что в общем-то все свое он уже закончил, удалился с поля. Несмотря на это сомнительное достижение, Маркелов все-таки попадает в наш состав. Два мяча в Перми случаются редко.
Павел Мамаев, "Краснодар"
Наконец-то вернулся в плане результативных действий. Этот сезон получается для Павла очень тяжелым, так что будем надеяться, эта голевая передача, которой он отметился в минувшей встрече, поможет ему в возвращении на свой прежний уровень. Ну а пока, немного авансом, отметим действия Мамаева, оформившего ассист на победный гол.
Ан. Миранчук, "Локомотив"
Настало время и младшему Миранчуку удивлять нас. Антон провел дерби зрело и качественно. Забил первый гол, регулярно разгонял контратаки и обострял перед штрафной. Весной этого года нас приятно поразил Алексей, выбравшийся на новый уровень, теперь (тьфу, тьфу, тьфу!) к нему подбирается семимильными шагами его брат.
Квинси Промес, "Спартак"
Визитная карточка современного "Спартака" в последнее время действовал не лучшим образом, но тем приятнее от этого факта будет болельщикам "красно-белых". Квинси был хорош в игре против "Уфы". Сначала он забил сам, выведя "Спартак" вперёд, а затем ассистировал Луису Адриано. Победный гол плюс голевая, для пущей надежности. Чемпион воспользовался потерей очков ЦСКА и, победив первый раз дома "Уфу", сократил отставание до одного очка.
Витиньо, ЦСКА
Бразилец, которого очень много критиковали в последнее время за медлительность и жадность, наконец-то провел матча образца самого себя начала сезона. Витиньо здорово цеплялся за мячи, показывал хороший дриблинг и поучаствовал в обоих взятиях ворот. Сначала забил сам, пальнув с линии штрафной площади, а потом исполнил подачу, после которого Дзагоев сделал голевую.
Мбенг, "Ахмат"
С нападающим из грозненского клуба все более-менее понятно и так. Встреча "Ахмата" и "Ростова" получилась довольно закрытая и нерезультативная, на всю игру случился только один гол. И забил его именно Мбенг. Так что за удар головой и принесенную победу - форвард попадает в ряды лучших.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Основной вратарь сборной и главный ньюсмейкер лигочемпионских новостей в России здорово выручил "армейцев" в дерби против "Локомотива". Кроме очевидного (отраженного пенальти), действовал классно и спокойно, не допускал помарок даже на выходах, - а ведь именно это самый слабый компонент в игре Акинфеева. Мало того, - что совсем удивительно! - был спокоен. Даже после нарушения Вернблума, когда игроки и тренеры устроили на поле вакханалию, только успокаивал и разнимал. И за это удостоился личной похвалы от Юрия Семина.
Кристиан Рамирес, "Краснодар"
Проваливший черед самых важных встреч первой половины сезона "Краснодар" начинает потихоньку приходить в себя. Игра с "Тосно" это ясно показала. "Быки" играли изобретательно и смело, уверенно победили и показали классный, зрелищный матч. Именно поэтому от команды Шалимова у нас два игрока.
Левый защитник отдал голевую передачу на Газинского, сделав второй гол "Краснодара", да и вообще выглядел здорово. По этим довольно прозаическим причинам, а также потому, что другие игроки на этой позиции не особо блистали, Кристиан попадает в нашу сборную.
Грегор Балажиц, "Урал"
Удивительная история для центрального защитника - оформить дубль. И один мяч-то редко случается у большинства разрушителей, а тут два - и единственные в команде. Конечно, сказать, что ничья против "Динамо" заслуга исключительно его, будет неправильно. Но в результативном плане - так оно и есть.
Мирал Самарджич, "Анжи"
О главном виновнике успеха махачкалинцев речь пойдет чуть позже, а пока стоит отметить центрального защитника, без которого даже все усилия Маркелова пошли бы насмарку. "Амкар" сейчас весьма неплох, удержать победный счет на чужом поле было чрезвычайно трудно, но Самарджич справился и стал одним из лучших защитников этого тура.
Мориц Бауэр, "Рубин
Вряд ли можно сказать, что правый защитник "Рубина" продемонстрировал в игре против "Зенита" что-то выдающееся. Зато был внимателен и не допускал ошибок. Но ведь для игроков этой позиции это, зачастую, важнее. Не выделяться, бросаясь в подкаты, а грамотно разрушать без лишней показухи. Бауэр как символ непропустившего "Рубина" попадает в наш состав.
Маркелов, "Анжи"
Однозначно, главное действующее лицо Перми этих выходных. Левый полузащитник махачкалинцев выдал удивительный, хоть и противоречивый матч. Для начала он оформил дубль, позволивший его команде победить "Амкар", а затем, словно решив, что в общем-то все свое он уже закончил, удалился с поля. Несмотря на это сомнительное достижение, Маркелов все-таки попадает в наш состав. Два мяча в Перми случаются редко.
Павел Мамаев, "Краснодар"
Наконец-то вернулся в плане результативных действий. Этот сезон получается для Павла очень тяжелым, так что будем надеяться, эта голевая передача, которой он отметился в минувшей встрече, поможет ему в возвращении на свой прежний уровень. Ну а пока, немного авансом, отметим действия Мамаева, оформившего ассист на победный гол.
Ан. Миранчук, "Локомотив"
Настало время и младшему Миранчуку удивлять нас. Антон провел дерби зрело и качественно. Забил первый гол, регулярно разгонял контратаки и обострял перед штрафной. Весной этого года нас приятно поразил Алексей, выбравшийся на новый уровень, теперь (тьфу, тьфу, тьфу!) к нему подбирается семимильными шагами его брат.
Квинси Промес, "Спартак"
Визитная карточка современного "Спартака" в последнее время действовал не лучшим образом, но тем приятнее от этого факта будет болельщикам "красно-белых". Квинси был хорош в игре против "Уфы". Сначала он забил сам, выведя "Спартак" вперёд, а затем ассистировал Луису Адриано. Победный гол плюс голевая, для пущей надежности. Чемпион воспользовался потерей очков ЦСКА и, победив первый раз дома "Уфу", сократил отставание до одного очка.
Витиньо, ЦСКА
Бразилец, которого очень много критиковали в последнее время за медлительность и жадность, наконец-то провел матча образца самого себя начала сезона. Витиньо здорово цеплялся за мячи, показывал хороший дриблинг и поучаствовал в обоих взятиях ворот. Сначала забил сам, пальнув с линии штрафной площади, а потом исполнил подачу, после которого Дзагоев сделал голевую.
Мбенг, "Ахмат"
С нападающим из грозненского клуба все более-менее понятно и так. Встреча "Ахмата" и "Ростова" получилась довольно закрытая и нерезультативная, на всю игру случился только один гол. И забил его именно Мбенг. Так что за удар головой и принесенную победу - форвард попадает в ряды лучших.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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