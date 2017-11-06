Футболистка "Рединга" забила гол "Арсеналу" с центра поля (видео)

Футболистка женской команды "Рединга" Фара Уильямс забила мяч с центра поля в матче Кубка суперлиги с "Арсеналом" (2:1).После того, как "Рединг" пропустил мяч, футболистки решили разыграть снаряд нестандартным способом - Уильямс нанесла удар по воротам. Вратарь "Арсенала" оказалась и этому не готова и пропустила мяч за спину.