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Футболистка "Рединга" забила гол "Арсеналу" с центра поля (видео)

Футболистка женской команды "Рединга" Фара Уильямс забила мяч с центра поля в матче Кубка суперлиги с "Арсеналом" (2:1).

После того, как "Рединг" пропустил мяч, футболистки решили разыграть снаряд нестандартным способом - Уильямс нанесла удар по воротам. Вратарь "Арсенала" оказалась и этому не готова и пропустила мяч за спину.

Теги: Рединг
Сегодня, 12:31
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(1)
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: voron (CSKA)
Она в этот момент губы подкрашивала

косметика запрещена им на матче, как и бижутерия.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Вратарь дура что ли? Видно же по разбегу, что бить будет.

Она в этот момент губы подкрашивала stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Натурализовать !


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:38) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Вратарь дура что ли? Видно же по разбегу, что бить будет.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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