Руслан Нигматуллин: команда Аргентины — это не топ-сборная

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, рассказывая в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой о своих ожиданиях от товарищеского матча с командой Аргентины, предположил, что встреча завершится вничью.- У нас товарищеских встреч в этом году было достаточно, но хорошего раздражителя там не было. Сейчас предстоит матч тренировочный, но соперник у нас сильный. Во главе с одним из лучших игроков мира — Лионелем Месси. Поэтому будет очень интересно помериться силами, чтобы понять, что сегодня представляет из себя сборная России в сравнении с командой Аргентины. Соперник, конечно, обладает прекрасным игроком Месси. Но в принципе команда Аргентины сегодня — это не топ-сборная. В этот раз она еле-еле преодолела отбор на чемпионат мира. Но опять же в любом случае будет интересно помериться силами.- Вратаря Серхио Ромеро из «Манчестер Юнайтед», наверное. Некоторые игроки нам уже знакомы по «Зениту». В принципе же выделять кого-то из футболистов соперника не вижу смысла, потому что их всех затмевает Месси. Понятно, что сборная Аргентина всегда была сильна подбором игроков, но результат команде дается не всегда.- Как его сдерживают в чемпионате Испании команды, уровнь которых ниже, чем у «Барселоны»? Не в каждом ведь матче он забивает. Чего-то сверхъестественного, думаю, не надо предпринимать. Персонально и в два игрока действовать против него не следует. Надо играть в свою игру. Мне кажется, что подстраиваться под них не нужно.- Мое мнение, будет игра с большим количеством забитых мячей. Не исключаю, что увидим открытый футбол. Счет? Думаю, что будет ничья 2:2.- Пока не знаю. Пока еще не занимался изучением ситуации с билетами. Если каким-то чудесным образом предоставят билеты, с удовольствием схожу.