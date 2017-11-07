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Руслан Нигматуллин: команда Аргентины — это не топ-сборная

Руслан Нигматуллин: команда Аргентины — это не топ-сборная Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, рассказывая в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой о своих ожиданиях от товарищеского матча с командой Аргентины, предположил, что встреча завершится вничью.

- Как относитесь к ажиотажу вокруг предстоящего матча?

- У нас товарищеских встреч в этом году было достаточно, но хорошего раздражителя там не было. Сейчас предстоит матч тренировочный, но соперник у нас сильный. Во главе с одним из лучших игроков мира — Лионелем Месси. Поэтому будет очень интересно помериться силами, чтобы понять, что сегодня представляет из себя сборная России в сравнении с командой Аргентины. Соперник, конечно, обладает прекрасным игроком Месси. Но в принципе команда Аргентины сегодня — это не топ-сборная. В этот раз она еле-еле преодолела отбор на чемпионат мира. Но опять же в любом случае будет интересно помериться силами.

- Помимо Месси кого-то еще в составе аргентинской сборной выделили бы?

- Вратаря Серхио Ромеро из «Манчестер Юнайтед», наверное. Некоторые игроки нам уже знакомы по «Зениту». В принципе же выделять кого-то из футболистов соперника не вижу смысла, потому что их всех затмевает Месси. Понятно, что сборная Аргентина всегда была сильна подбором игроков, но результат команде дается не всегда.

-Как игрокам нашей сборной сдержать Месси?

- Как его сдерживают в чемпионате Испании команды, уровнь которых ниже, чем у «Барселоны»? Не в каждом ведь матче он забивает. Чего-то сверхъестественного, думаю, не надо предпринимать. Персонально и в два игрока действовать против него не следует. Надо играть в свою игру. Мне кажется, что подстраиваться под них не нужно.

- Каким представляется первый матч в «Лужниках» после реконструкции стадиона?

- Мое мнение, будет игра с большим количеством забитых мячей. Не исключаю, что увидим открытый футбол. Счет? Думаю, что будет ничья 2:2.

- Пойдете на матч?

- Пока не знаю. Пока еще не занимался изучением ситуации с билетами. Если каким-то чудесным образом предоставят билеты, с удовольствием схожу.
Теги: Нигматуллин Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 22:26
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№6 Написал: SuperDimon Тула (Сегодня, 23:27) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Читать такой бред от человека, который реально играл ( и очень здорово играл) в футбол и закончил играть совсем недавно , по меньшей мере, странно.

Аргентинцы всегда были и останутся одними из сильнейших футболистов мира, и сборная соответственно
Регистрация: 4.04.2013
№5 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 23:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Руслан... иди к Людмиле... ну тя нах)))
Регистрация: 21.10.2013
№4 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 23:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
К несчастью вратарского таланта у Руслана было больше чем мозгов. Это проявилось в идиотском уходе из Локо в серию Б перед чемпионатом, это проявляется сейчас.
Регистрация: 12.06.2016
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:54) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я не читал эту рыготу, но заголовок говорит о том, что Руся долпаеп


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 22:35) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Идиот.Иди на дискотеку отсель.Сельскую.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:33) #
  • +1
  •  (7)

Аргентина ....ЭТО ТОП СБОРНАЯ...не смотря что вышла на ЧМ В ПОСЛЕДНЕМ МАТЧЕ...а этот диджей пусть и некогда хороший вратарь ,пусть учет жену Борщ варить...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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