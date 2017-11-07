Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:36
Патрис Эвра - Пирло: маэстро, ты единственный, с которыми я играл, у которого вместо ноги рука
Патрис Эвра - Пирло: маэстро, ты единственный, с которыми я играл, у которого вместо ноги рука
19:09
Игорь Денисов: ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Меня в сборной не будет (49)
Игорь Денисов: ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Меня в сборной не будет (49)
18:07
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме (4)
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме (4)
Руслан Нигматуллин: команда Аргентины — это не топ-сборная
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, рассказывая в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой о своих ожиданиях от товарищеского матча с командой Аргентины, предположил, что встреча завершится вничью.
- Как относитесь к ажиотажу вокруг предстоящего матча?
- У нас товарищеских встреч в этом году было достаточно, но хорошего раздражителя там не было. Сейчас предстоит матч тренировочный, но соперник у нас сильный. Во главе с одним из лучших игроков мира — Лионелем Месси. Поэтому будет очень интересно помериться силами, чтобы понять, что сегодня представляет из себя сборная России в сравнении с командой Аргентины. Соперник, конечно, обладает прекрасным игроком Месси. Но в принципе команда Аргентины сегодня — это не топ-сборная. В этот раз она еле-еле преодолела отбор на чемпионат мира. Но опять же в любом случае будет интересно помериться силами.
- Помимо Месси кого-то еще в составе аргентинской сборной выделили бы?
- Вратаря Серхио Ромеро из «Манчестер Юнайтед», наверное. Некоторые игроки нам уже знакомы по «Зениту». В принципе же выделять кого-то из футболистов соперника не вижу смысла, потому что их всех затмевает Месси. Понятно, что сборная Аргентина всегда была сильна подбором игроков, но результат команде дается не всегда.
-Как игрокам нашей сборной сдержать Месси?
- Как его сдерживают в чемпионате Испании команды, уровнь которых ниже, чем у «Барселоны»? Не в каждом ведь матче он забивает. Чего-то сверхъестественного, думаю, не надо предпринимать. Персонально и в два игрока действовать против него не следует. Надо играть в свою игру. Мне кажется, что подстраиваться под них не нужно.
- Каким представляется первый матч в «Лужниках» после реконструкции стадиона?
- Мое мнение, будет игра с большим количеством забитых мячей. Не исключаю, что увидим открытый футбол. Счет? Думаю, что будет ничья 2:2.
- Пойдете на матч?
- Пока не знаю. Пока еще не занимался изучением ситуации с билетами. Если каким-то чудесным образом предоставят билеты, с удовольствием схожу.
- Как относитесь к ажиотажу вокруг предстоящего матча?
- У нас товарищеских встреч в этом году было достаточно, но хорошего раздражителя там не было. Сейчас предстоит матч тренировочный, но соперник у нас сильный. Во главе с одним из лучших игроков мира — Лионелем Месси. Поэтому будет очень интересно помериться силами, чтобы понять, что сегодня представляет из себя сборная России в сравнении с командой Аргентины. Соперник, конечно, обладает прекрасным игроком Месси. Но в принципе команда Аргентины сегодня — это не топ-сборная. В этот раз она еле-еле преодолела отбор на чемпионат мира. Но опять же в любом случае будет интересно помериться силами.
- Помимо Месси кого-то еще в составе аргентинской сборной выделили бы?
- Вратаря Серхио Ромеро из «Манчестер Юнайтед», наверное. Некоторые игроки нам уже знакомы по «Зениту». В принципе же выделять кого-то из футболистов соперника не вижу смысла, потому что их всех затмевает Месси. Понятно, что сборная Аргентина всегда была сильна подбором игроков, но результат команде дается не всегда.
-Как игрокам нашей сборной сдержать Месси?
- Как его сдерживают в чемпионате Испании команды, уровнь которых ниже, чем у «Барселоны»? Не в каждом ведь матче он забивает. Чего-то сверхъестественного, думаю, не надо предпринимать. Персонально и в два игрока действовать против него не следует. Надо играть в свою игру. Мне кажется, что подстраиваться под них не нужно.
- Каким представляется первый матч в «Лужниках» после реконструкции стадиона?
- Мое мнение, будет игра с большим количеством забитых мячей. Не исключаю, что увидим открытый футбол. Счет? Думаю, что будет ничья 2:2.
- Пойдете на матч?
- Пока не знаю. Пока еще не занимался изучением ситуации с билетами. Если каким-то чудесным образом предоставят билеты, с удовольствием схожу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.