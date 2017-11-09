"Спартак" проявляет интерес к камерунскому полузащитнику "Спарты" Манджеку

Хавбек пражской "Спарты" Жорж Манджек привлек внимание московского "Спартака", информирует Tuttomercatoweb.Конкурентами красно-белых в борьбе за 28-летнего камерунца могут стать "Болонья" и "Гамбург".Контракт Манджека со "Спартой" рассчитан на три сезона. В активе игрока 34 матча за сборную Камеруна он провёл 34 матча и победа в Кубке африканских наций.