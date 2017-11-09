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"Спартак" проявляет интерес к камерунскому полузащитнику "Спарты" Манджеку

Хавбек пражской "Спарты" Жорж Манджек привлек внимание московского "Спартака", информирует Tuttomercatoweb.

Конкурентами красно-белых в борьбе за 28-летнего камерунца могут стать "Болонья" и "Гамбург".

Контракт Манджека со "Спартой" рассчитан на три сезона. В активе игрока 34 матча за сборную Камеруна он провёл 34 матча и победа в Кубке африканских наций.
Теги: Спартак Спарта
Сегодня, 11:58
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(1)
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: zenit47
В цветах свиней всегда будут угольки

Уголек - это не цвет, Вить. Цвет - это черный. Или голубой - как вы все, Вить - тупые педерасты.

Угольный – цвета угля, чёрный с блестящим оттенком. есть угольный цвет петушара
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:23) #
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  •  (8)
online

Цитата: zenit47
В цветах свиней всегда будут угольки

Уголек - это не цвет, Вить. Цвет - это черный. Или голубой - как вы все, Вить - тупые педерасты.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:22) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
вот это по спартаковски, а то Рауши, Оздоевы. В цветах свиней всегда будут угольки

В твоей глупой голове всегда будет пусто
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:18) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
вот это по спартаковски, а то Рауши, Оздоевы. В цветах свиней всегда будут угольки
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (1)
online

Ненегра??
Регистрация: 3.03.2007
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