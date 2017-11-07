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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лионель Месси не узнал Себастьяна Дриусси, приняв его за фаната (фото)
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял своего партнера по команде Себастьяна Дриусси за обычного фаната, сообщает TyC Sports.
Месси согласился сделать фото с форвардом "Зенита" в холле отеля аргентинской команды.
Затем Дриусси выложил фотографию с подписью "Спасибо за фото, великий". Месси же, увидев ее в Инстаграме, извинился перед 21-летним футболистом, пояснив, что не узнал его в головном уборе.
Месси согласился сделать фото с форвардом "Зенита" в холле отеля аргентинской команды.
Затем Дриусси выложил фотографию с подписью "Спасибо за фото, великий". Месси же, увидев ее в Инстаграме, извинился перед 21-летним футболистом, пояснив, что не узнал его в головном уборе.
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