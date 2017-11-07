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Лионель Месси не узнал Себастьяна Дриусси, приняв его за фаната (фото)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял своего партнера по команде Себастьяна Дриусси за обычного фаната, сообщает TyC Sports.

Месси согласился сделать фото с форвардом "Зенита" в холле отеля аргентинской команды.

Затем Дриусси выложил фотографию с подписью "Спасибо за фото, великий". Месси же, увидев ее в Инстаграме, извинился перед 21-летним футболистом, пояснив, что не узнал его в головном уборе.

Gracias por la foto IDOLO?? @leomessi

A post shared by Sebastian Driussi ?? (@sebadriussi.11) on

Теги: Месси Дриусси Сборная Аргентины
Сегодня, 15:22
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(1)
№30 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 17:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: культурный человек
скажите мне глупому.. У Месси на левой ноге такая тату на всю ногу?

И это спрашивает болельщик Барселоны!
Регистрация: 2.08.2015
№29 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 17:06) #
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online

Цитата: MIG
да че будет-то? самые безмозглые из хлева выскочат в первых рядах


Куда там. Самые мозговитые на крыше стадиона сидят, бакланят? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№28 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:46) #
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Цитата: SHIGA
online
Болеет за:
«Спартак»

((( ))) ой мля..шоо ща буит, щооо щаз буит

да че будет-то? самые безмозглые из хлева выскочат в первых рядах joy joy


вот, неполный список:
Спартак-навсегда,
Шмайхель,
ФКСМ_1922,
Кепончег УЕФА,
vitaliy1977,
SHIGA,
vitaliy1977,
SPV,
МАРТ


хрююююю )))


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№27 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Но слева Шнуров... Разве нет???


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№26 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
котенок с улицы Лизюкова....мультик однако.
Регистрация: 6.09.2013
№25 Написал: miktar (Сегодня, 16:16) #
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  •  (3)
online

опять Москва "виновата", надеюсь санкций не доложат..."


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№24 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:14) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
"Не узнаю Вас в гриме...Александр Кержакoв?" smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№23 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 16:06) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Да эт Шнур подтяжку сделал че вы гоните не Месси на фотке!)

(И не пил неделю)
Регистрация: 18.06.2017
№22 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
еще бы СОБР его скрутил, вообще норм было бы laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№21 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:02) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Пару месяцев среди бомжей пообтирался и уже свои не признают.
Регистрация: 2.08.2010
№20 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Это же не звёзды сборной России. Они привыкли что нужно к людям по людски относиться.


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№19 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 15:56) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
yuri,
ромбик спартаковский не сердись, по клавишам сильно не бей laughing
Регистрация: 24.10.2007
№18 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
теперь понятно зачем Палыч навещал сборную Аргентины. под синюю лавочку в Локо Месси звал. и Лео потом не тренировался)
Регистрация: 9.11.2011
№17 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:50) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А болелам Зенита Газпром втирал в уши про будущую мировую звезду и супербомбардира. А сколько он наколатил уже за помойных 1-2 или целых 3? smile
Регистрация: 2.02.2012
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:47) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Смешно)))) хорошо хоть не послал куда подальше)


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:46) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: vitaliy1977
И ромбик Спартаковский! Присмотрись!

Скорее ромбик сб Бразилии, которую он сделает одной левой. Правая для более серьезных задач.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 15:46) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: NAG25
vitaliy1977,
очко у тебя ромбиком)), радуйся ты истинный спартаковец!

Рот закрой, бомжара! Воняет! Гейпоклонник.....
Регистрация: 13.03.2012
№13 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 15:44) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
vitaliy1977,
очко у тебя ромбиком)), радуйся ты истинный спартаковец!
Регистрация: 24.10.2007
№12 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 15:39) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: культурный человек
скажите мне глупому.. У Месси на левой ноге такая тату на всю ногу?

Ну да. И ромбик Спартаковский! Присмотрись! flushed
Регистрация: 13.03.2012
№11 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 15:36) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
пруфы?
Регистрация: 24.10.2007
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:34) #
  • 0
  •  (4)
online

Я уж подумал, что он в ушанке подошел... ))))))))))))
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:33) #
  • -7
  •  (13)

Цитата: vitaliy1977
"Ты кто такой? Давай до свиданья!"


Смотря на фотку, ваши слова кажутся даже не ложью, а провокацией, гы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:33) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
(((joy ))) ой мля..шоо ща буит, щооо щаз буит laughing
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: культурный человек (Сегодня, 15:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
скажите мне глупому.. У Месси на левой ноге такая тату на всю ногу?


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Эх!
Регистрация: 16.09.2010
№6 Написал: holod хамина (Сегодня, 15:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Шмайхель,
+++++++++++++++++++++++ спасибо ..отлично!!!
Регистрация: 16.05.2011
№5 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 15:31) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
А чего он (дриуся) добился , чтобы его узнавал неоднократный лучший игрок МИРА???

"Ты кто такой? Давай до свиданья!"
Регистрация: 13.03.2012
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:29) #
  • -12
  •  (18)

Спустя 10 лет: Старичок что-то я тебя не узнаю,О Дриусси, я же Месси.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:29) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ахахаха)))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:26) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
laughing laughing laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 15:26) #
  • +14
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
- Кто ты чунга?
- Я играю в зените и с тобой в одной сборной команде !
- Ловите наркомана!..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
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