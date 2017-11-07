Лионель Месси не узнал Себастьяна Дриусси, приняв его за фаната (фото)

Gracias por la foto IDOLO?? @leomessi A post shared by Sebastian Driussi ?? (@sebadriussi.11) on Nov 7, 2017 at 3:47am PST

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял своего партнера по команде Себастьяна Дриусси за обычного фаната, сообщает TyC Sports.Месси согласился сделать фото с форвардом "Зенита" в холле отеля аргентинской команды.Затем Дриусси выложил фотографию с подписью "Спасибо за фото, великий". Месси же, увидев ее в Инстаграме, извинился перед 21-летним футболистом, пояснив, что не узнал его в головном уборе.