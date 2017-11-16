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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Коринтианс" стал чемпионом Бразилии, Жо сделал дубль
"Коринтианс" в матче 35-го тура чемпионата Бразилии на своем поле обыграл"Флуминенсе". Дублем отметился экс-нападающий ЦСКА и "Манчестер Сити" Жо.
Таким образом, команда стала чемпионом в седьмой раз в истории. За три тура до финиша "Коринтианс" на 10 очков опережает "Гремио".
Таким образом, команда стала чемпионом в седьмой раз в истории. За три тура до финиша "Коринтианс" на 10 очков опережает "Гремио".
O que falar da #Fiel? Veja mais no Stories do nosso Instagram: https://t.co/7svCl6hPw9#AFiel?Foda#Hep7aDeRespeito pic.twitter.com/sXXYs20TWq— Corinthians (@Corinthians) November 16, 2017
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