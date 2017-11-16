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"Коринтианс" стал чемпионом Бразилии, Жо сделал дубль

"Коринтианс" в матче 35-го тура чемпионата Бразилии на своем поле обыграл"Флуминенсе". Дублем отметился экс-нападающий ЦСКА и "Манчестер Сити" Жо.

Таким образом, команда стала чемпионом в седьмой раз в истории. За три тура до финиша "Коринтианс" на 10 очков опережает "Гремио".

Теги: Коринтианс
Сегодня, 09:52
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