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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Путин наградил Алексея Миллера орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент России Владимир Путин наградил председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, передает "Интерфакс".
Орден вручался с формулировкой: "За большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально экономического развития РФ и активную общественно-политическую деятельность".
Исходя из опубликованных наградных указов, Миллер стал первым бизнесменом, удостоенным этой награды за всю ее историю. Такой награды удостаивались двое бывших председателей совета директоров "Газпрома" – Дмитрий Медведев и Виктор Черномырдин.
Напомним, Миллер является болельщиком "Зенита", а компания "Газпром" – генеральным спонсором и акционером сине-бело-голубых.
Орден вручался с формулировкой: "За большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально экономического развития РФ и активную общественно-политическую деятельность".
Исходя из опубликованных наградных указов, Миллер стал первым бизнесменом, удостоенным этой награды за всю ее историю. Такой награды удостаивались двое бывших председателей совета директоров "Газпрома" – Дмитрий Медведев и Виктор Черномырдин.
Напомним, Миллер является болельщиком "Зенита", а компания "Газпром" – генеральным спонсором и акционером сине-бело-голубых.
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