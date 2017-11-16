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Владимир Путин наградил Алексея Миллера орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин наградил председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, передает "Интерфакс".

Орден вручался с формулировкой: "За большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально экономического развития РФ и активную общественно-политическую деятельность".

Исходя из опубликованных наградных указов, Миллер стал первым бизнесменом, удостоенным этой награды за всю ее историю. Такой награды удостаивались двое бывших председателей совета директоров "Газпрома" – Дмитрий Медведев и Виктор Черномырдин.

Напомним, Миллер является болельщиком "Зенита", а компания "Газпром" – генеральным спонсором и акционером сине-бело-голубых.
Теги: Зенит Миллер
Сегодня, 15:45
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21
(3)
№21 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 17:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
ситуация, абсолютная с историей про Лужкова..

правил-правил себе Москвой, жене давал зарабатывать, в Кремль ездил, как в дом родной..

а потом был уволен с формулировкой *Не оправдал доверия президента*..

интересно, вот это вот *Не оправдал..*- это сколько в дензнаках ?


Лужков же не состоял в кооперативе "Озерки"
"Тут у него другая история, тут у него любовь с интересом, тут у него лежбище." (Глеб Жеглов)


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№20 Написал: Кара (Сегодня, 17:02) #
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Навальнята и тут насрали. Сайт про футбол, но политику надо всунуть.
Регистрация: 16.11.2017
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:51) #
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online

Цитата: pfkegjbl 2
Рука руку моет, вор вора кроет.

Сказал Федун и заныкал очередную пачечку дензнаков.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№18 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Рука руку моет, вор вора кроет.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№17 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 16:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В деревнях газа нет, людям живущим на пенсию и мизерную зп, не в состочнии позволить себе газ, дровами и углем топятся и зимуют, ему надо не орден, а ОРДЕР на арест, стыдно ВВП, стыдно.
Регистрация: 5.10.2011
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:36) #
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online

Заслужил, чел работает на благо страны, а Федун себе в карман. Разница , как между Солнцем и Луной. Один греет души, другая только отражает свет.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
лучше бы с припиской ... посмертно..
Регистрация: 22.05.2015
№14 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Ростов»
А чё несразу героя(ДВАЖДЫ) и бюст на родине?
Регистрация: 9.11.2013
№13 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:21) #
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х*йло
Регистрация: 29.03.2013
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
О каком экономическом развитии речь? Или тут РФ расшифровывается как некий Разворовывательный Фонд? Как всегда в стране награды получают "самые достойные"


ситуация, абсолютная с историей про Лужкова..

правил-правил себе Москвой, жене давал зарабатывать, в Кремль ездил, как в дом родной..

а потом был уволен с формулировкой *Не оправдал доверия президента*..

интересно, вот это вот *Не оправдал..*- это сколько в дензнаках ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
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Молодец,Путин!
Поддерживает своих корешей! Деньги распределил, теперь можно и награды.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№10 Написал: ssgruzin947 россия (Сегодня, 16:08) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Кукушка хвалит , петуха , за то , что он хвалит кукушку .
Регистрация: 25.04.2014
№9 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:06) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Орден вручался с формулировкой: "За большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально экономического развития РФ и активную общественно-политическую деятельность"
О каком экономическом развитии речь? Или тут РФ расшифровывается как некий Разворовывательный Фонд? Как всегда в стране награды получают "самые достойные"... Лучше бы вместо каждой такой награды наугад тыкали в карту и делали кап ремонт какой-нить больницы
Регистрация: 23.03.2016
№8 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
не первая и не последняя

Точно.Нужно сделать Кавалером всех степеней.На благо народа


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:03) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
не первая и не последняя , как и у алексперова
Регистрация: 20.07.2009
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:01) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
молодец, газопродаван, выслужился..

сцуко, они в кремдле в каком-то своём особом мирке обитают..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:59) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы зарплату ему прибавил,а то жить на 5 лямов в день!!!! как-то не с руки,это же с хлеба на воду!!!
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:51) #
  • +4
  •  (10)

А в центральной России не везде есть газ
Регистрация: 26.01.2017
№3 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 15:50) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стыдно господин президент.
Регистрация: 5.10.2011
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 15:49) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь неподсуден наверно?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: trent (Сегодня, 15:49) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
ну кто бы сомневался....


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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