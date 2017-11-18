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"Шахтер" потерпел второе поражение в чемпионате

Донецкий "Шахтер" на своем поле проиграл "Александрии" в матче 16-го тура чемпионата Украины - 1:2.

Чемпионат Украины

16 тур

"Шахтёр" Д - "Александрия" 1:2

Гол: Бернард, 18 - Полярус, 15, 27

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ракицкий, Ордец (Лешак, 84), Исмаили, Степаненко (Патрик, 70), Фред, Бернард, Марлос, Тайсон, Феррейра

"Александрия": Панькив, Чеботаев, Бондаренко, Цуриков, Гитченко, Бацула, Довгий, Полярус (Пономарь, 65), Запорожан, Грицук, Старенький (Басов, 84)

Предупреждения: Довгий, 53, Полярус, 65, Фред, 65, Панькив, 79
Теги: Шахтер Александрия
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№1 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 00:37) #
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