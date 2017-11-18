Сборная Бразилии - самая дорогая сборная на ЧМ-2018 по стоимости игроков

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:21
Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
07:57
Эдуард Безуглов: игра при минус 15-20 градусов может вызвать у игроков бронхит и пневмонию (2)
Эдуард Безуглов: игра при минус 15-20 градусов может вызвать у игроков бронхит и пневмонию (2)
Вчера, 23:41
Георгий Джикия: "Спартак" еще поборется за чемпионство (9)
Георгий Джикия: "Спартак" еще поборется за чемпионство (9)
Вчера, 23:26
Виталий Мутко об английском языке: для общения мне пока хватает знаний, еще подналяжем (4)
Виталий Мутко об английском языке: для общения мне пока хватает знаний, еще подналяжем (4)
Вчера, 23:04
Зинедин Зидан опроверг конфликт Рамоса и Роналду
Зинедин Зидан опроверг конфликт Рамоса и Роналду
Вчера, 23:00
"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" и покинул зону вылета
"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" и покинул зону вылета
Вчера, 22:58
Илья Максимов: Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков
Илья Максимов: Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков
Вчера, 22:40
ЦСКА прибыл в Хабаровск (1)
ЦСКА прибыл в Хабаровск (1)
Вчера, 22:30
Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Вчера, 21:24
Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (16)
Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (16)
Вчера, 21:18
Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного (1)
Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного (1)
Вчера, 21:08
Игрокам и персоналу "Крыльев" не платят зарплату уже 3 месяца? (3)
Игрокам и персоналу "Крыльев" не платят зарплату уже 3 месяца? (3)
Вчера, 20:22
Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (4)
Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (4)
Вчера, 20:16
Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире (5)
Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире (5)
Сборная Бразилии - самая дорогая сборная на ЧМ-2018 по стоимости игроков
Сборная Бразилии, исходя из трансферной стоимости игроков, является самой дорогой командой-участницей финального турнира ЧМ-2018, который пройдет в России, по оценке портала Transfermarkt.
Суммарная стоимость игроков сборной Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира, составляет 671,5 миллиона евро. В пятерке лидеров также сборные Испании (643,5 млн), Германии, Франции (по 636,5 млн) и Аргентины (528,5 млн). Действующие чемпионы Европы португальцы (279,05 млн) оказались в рейтинге на девятой позиции.
Сборная России заняла в списке 17-е место, ее состав оценивается в 138,6 млн.
Самыми дешевыми командами на мундиале являются сборные Коста-Рики (21,8 млн), Саудовской Аравии (18,83 млн) и Панамы (5,25 млн).
Р-Спорт
Суммарная стоимость игроков сборной Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира, составляет 671,5 миллиона евро. В пятерке лидеров также сборные Испании (643,5 млн), Германии, Франции (по 636,5 млн) и Аргентины (528,5 млн). Действующие чемпионы Европы португальцы (279,05 млн) оказались в рейтинге на девятой позиции.
Сборная России заняла в списке 17-е место, ее состав оценивается в 138,6 млн.
Самыми дешевыми командами на мундиале являются сборные Коста-Рики (21,8 млн), Саудовской Аравии (18,83 млн) и Панамы (5,25 млн).
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.