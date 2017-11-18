Сборная Бразилии - самая дорогая сборная на ЧМ-2018 по стоимости игроков

Сборная Бразилии, исходя из трансферной стоимости игроков, является самой дорогой командой-участницей финального турнира ЧМ-2018, который пройдет в России, по оценке портала Transfermarkt.Суммарная стоимость игроков сборной Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира, составляет 671,5 миллиона евро. В пятерке лидеров также сборные Испании (643,5 млн), Германии, Франции (по 636,5 млн) и Аргентины (528,5 млн). Действующие чемпионы Европы португальцы (279,05 млн) оказались в рейтинге на девятой позиции.Сборная России заняла в списке 17-е место, ее состав оценивается в 138,6 млн.Самыми дешевыми командами на мундиале являются сборные Коста-Рики (21,8 млн), Саудовской Аравии (18,83 млн) и Панамы (5,25 млн).