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Андрей Будогосский: нет предпосылок для кардинальных решений по матчу СКА – ЦСКА

Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию по поводу матча в Хабаровске между СКА и ЦСКА.

– Как прокомментируете ситуацию в Хабаровске?

– А какая там ситуация? Она абсолютно нормальная с точки зрения правил игры, норм ФИФА и УЕФА, учитывая и условия проведения матча при минусовой температуре. Сейчас в Хабаровске минус 13, идет подготовка к игре, никаких предпосылок – пока, на сегодняшний момент – для принятия кардинальных решений нет. Все по плану. Вчера с судьей и инспектором мы проговаривали возможные варианты. Никаких тревог о том, что матч не может быть проведен, нет. Погода имеет свои особенности, но футбольный бог повернется к нам лицом, и матч проведем в соответствии со всеми правилами и нормативными документами.

– Какие проговаривали сценарии?

– Это сделано заранее – чтобы понимать, что и как делать в соответствии с инструкциями, требованиями и регламентами. Есть определенный порядок действий арбитра и инспектора, мы согласовали различные варианты развития событий. Матч молодежного первенства проведен без эксцессов.

– Условно, если будет минус 20, то матч может быть отменен?

– Если будет минус 20, будет, естественно, принято какое-то решение. Но я не хотел бы думать об игре в сослагательном наклонении. У нас – у судей и инспектора – есть определенная программа действий, – передает слова Будогосского "СЭ".
Теги: Будогосский
Сегодня, 11:56
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