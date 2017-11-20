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"Зенит" и "Вардар" рассудят бельгийские арбитры

На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром" 23 ноября будет работать главный судья Барт Фертентен из Бельгии.

Ассистенты рефери - Рин Фанизере, Тибо Нейссен. Дополнительные ассистенты рефери - Лоуренс Виссер, Брам ван Дриске. Четвёртый рефери - Ив де Нев (все - Бельгия).

УЕФА
Теги: Зенит
Сегодня, 13:30
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