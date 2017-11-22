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Серия Акинфеева в Лиге чемпионов продолжалась 11 лет и 1 день

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отстоял на ноль в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой".

Таким образом, голкипер сборной России впервые за 11 лет не пропустил в рамках Лиги чемпионов (без отборочных раундов).

В предыдущий раз Акинфеев оставлял свои ворота на замке в основном турнире главного еврокубка 1 ноября 2006 года против "Арсенала" в Лондоне (0:0).
Сегодня, 22:14
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№15 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, какие то не реально страшные космические цифры, к этому даже близко никому никогда не приблизиться
Регистрация: 2.02.2012
№14 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Scooter
Очень рад за Акинфеева. Страшный удар по интернет-троллям.

Цитата: sanyapytilin
У поросят сегодня траур))))))
Ущербным теперь нечем бравировать)
Остается кричать, что порвут нас в дерби)

Совсем - епанатики... это ваше конское посмешище, которое сами вы и создали, к которому спартаковские болельщики, не имеют никакого отношения. Я вот, сегодня лично болел за Бенфику, чтобы она... проиграла. Просто - бизнес и ничего личного...
Регистрация: 10.01.2014
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ахилл
Кончился этот кошмар-и ладно...В этом рекорде больше оборона виновата.

так он и с МЮ хоть 4 и пустил, но раза 3 вытащил 1 на 1
но спасибо за адекватный коммент


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:28) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Ну наконецто.
Совсем уже не хорошо было. При том, что когда Габулов его заменял были матчи на ноль в ЛЧ.
Уже даже и издеваться надоело. Серьезно confused


А издёвки все от ущербности некоторых. Понимают же все, что Акинфеев 25 лет в системе ЦСКА, настоящий воспитанник, настоящий капитан. Нет таких в других командах. При этом он и вратарь хороший, не без греха, но хороший...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кончился этот кошмар-и ладно...В этом рекорде больше оборона виновата.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
зато он в этих играл сыграл, а не как большинство - диванные ван бастены и Яшины


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№9 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бедные гомноеды,осиротели твари... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№8 Написал: teacher (Сегодня, 22:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что бы не писали про эту серию, но Акинфеев все эти годы играл и тащил в лиге чемпионов! А выше упомянутый матч с арсеналом, наверное входит в десятку лучших, с точки зрения спасений и игры кипера.
Регистрация: 10.01.2017
№7 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 22:26) #
  • +2
  •  (2)
online

А Игорю ПОХ.......он и так лучший


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№6 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 22:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наследник
Регистрация: 24.11.2008
№5 Написал: miktar (Сегодня, 22:25) #
  • +3
  •  (3)
online

Игорь- хорошего настроения.
==============================.

Желудивые - усри...ь!!!
Жалкие людишки.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:24) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
наконец то Игаарь официально стал главной дыркой ЛЧ с окончательным рекордом в 43 мяча
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконецто.
Совсем уже не хорошо было. При том, что когда Габулов его заменял были матчи на ноль в ЛЧ.
Уже даже и издеваться надоело. Серьезно confused
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:21) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
У поросят сегодня траур))))))
Ущербным теперь нечем бравировать)
Остается кричать, что порвут нас в дерби)


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 22:19) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Очень рад за Акинфеева. Страшный удар по интернет-троллям.
Регистрация: 22.02.2013
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