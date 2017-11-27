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"Милан" уволил Монтеллу - пост главного тренера временно займет Гаттузо

Руководство "Милана" отправило в отставку главного тренера Винченцо Монтеллу, сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

Временно исполняющим обязанности назначен экс-хавбек "красно-черных" Дженарро Гаттузо.
Теги: Монтелла Милан Гаттузо
Сегодня, 15:30
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