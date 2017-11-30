Опрос:

Новости партнеров

Евгений Коноплянка: полгода назад я не чувствовал себя в "Шальке" футболистом

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка рассказал, что намного лучше чувствует себя в команде при новом тренере Доменике Тедеско.

"Я снова живу, знаете. Потому что я полгода назад не чувствовал себя здесь футболистом. С приходом Тедеско всё перевернулось, я опять поверил в футбол, и он верит в меня. Снова-таки, при прошлом тренере (Маркусе Вайнцирле) была просто катастрофа. Я приехал и думал, что можно общаться здесь хотя бы на английском языке, но он был, мягко говоря, не рад этому и всегда говорил по-немецки.

Но с приходом Тедеско всё изменилось. Он коммуникабельный человек, просто со всеми находит общий язык. Подошёл к испанцу – на испанском поговорил, к итальянцу – на итальянском, ко мне подошёл – на английском. Он понимает, что нужно всем объяснять, чтобы всё было понятно, и это радует. И поэтому есть результат. Все в Тедеско верят и бьются на поле.

Когда мы играли против "Гамбурга", мне очень понравилась фраза Тедеско в перерыве: "Не забывайте, кто мы и где мы должны быть! Знаете, где? Только после "Баварии". Мне это понравилось, что он ставит такие цели. Это мотивирует и вселяет уверенность. И мы боремся за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон", - цитирует Коноплянку "Футбол 24".
Теги: Коноплянка Шальке
Сегодня, 07:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.