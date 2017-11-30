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"Эвертон" представил нового главного тренера Сэма Эллардайса

"Эвертон" представил нового главного тренера Сэма Эллардайса.

Контракт Эллардайса рассчитан на полтора года.

Впервые на скамейке "Эвертона" Эллардайс появится второго декабря в рамках 15-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом".

Теги: Эллардайс Эвертон
Сегодня, 23:01
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