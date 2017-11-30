"Эвертон" представил нового главного тренера Сэма Эллардайса.Контракт Эллардайса рассчитан на полтора года.Впервые на скамейке "Эвертона" Эллардайс появится второго декабря в рамках 15-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом".