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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Эвертон" представил нового главного тренера Сэма Эллардайса
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Контракт Эллардайса рассчитан на полтора года.
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Контракт Эллардайса рассчитан на полтора года.
Впервые на скамейке "Эвертона" Эллардайс появится второго декабря в рамках 15-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом".
? | "I’ve always thought #EFC was a great club."— Everton (@Everton) November 30, 2017
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