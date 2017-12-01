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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко, после матча «Арсенал» – «Спартак» (3:0) в прошлом сезоне предсказавший две победы москвичей в текущем чемпионате, в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился мнением о сегодняшнем матче в Туле
– Стоило ли играть при такой погоде?
– Играть надо при любой погоде, если так в правилах записано. Погода как погода, разве что мяч плохо летит. Но можно поставить вопрос шире: стоило ли вообще играть? Очень странный, на мой взгляд, гол. А если вспомнить прошлогодние события, то для меня всё становится совсем странно. У всех разные вкусы, но мне это не очень понравилось.
– Вы имеете ввиду свой прогноз о двух победах «Спартака» в этом сезоне после поражения 0:3 в концовке прошлого чемпионата?
– Видимо да.
– Не буду спрашивать, каким образом вы догадались до этого...
– Я думаю, полстраны догадалось (смеётся).
– Есть вопросы и к Кириллу Комбарову, который вроде бы мотивирован...
– Это он же ударил последний штрафной метров на 10 выше, чтобы в ворота не попасть (смеётся). Задавать вопросы надо, когда на них могут быть даны вразумительные ответы. А так задать вопрос и в колодец можно, отзовётся эхо.
– То есть вас ход что предыдущего матча, что сегодняшнего матча убедил в правильности своего прогноза?
– Ну да, просто я чуть больше знаю о футболе, чем наивные люди у телевизора.
– Но зачем тогда тянуть до последней минуты при такой погоде, когда можно и не попасть по мячу?
– Мы сейчас можем далеко уйти и возмутить огромное количество людей. Зачем мне вступать в дискуссию с этими демонами? Я бы мог объяснить, почему такие вещи происходят в конце, но не очень хочу. Просто бывает так, что не все в курсе, что происходит, и делать не так, как надо.
– А сколько нужно человек, чтобы обеспечить результат по минимуму?
– 3-4. 3 защитника, вратарь, например. Главное, чтобы те, кто не знает, сдуру не забили, счёт не сравняли. Вот почему такие вещи в конце происходят. Я говорю не применительно к этому матчу, это просто такие вещи происходят. А этот матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло.
– Но на одних договорняках чемпионат не выиграть...
– Да никто и не говорит так. Просто бывает, что нож приставлен к горлу, как в прошлом сезоне. Легче один раз пойти на компромисс, чем выкарабкиваться обратно. Я никого не обвиняю здесь. Если бы «Спартак» заколотил им трёшку на сухом поле, то вообще бы разговора такого, наверное, не было бы. А тут 90 минута, отбивались, сами не забили и все куда-то разбежались в разные стороны. Всё это смотрелось, на мой взгляд, очень странно.
– Стоило ли играть при такой погоде?
– Играть надо при любой погоде, если так в правилах записано. Погода как погода, разве что мяч плохо летит. Но можно поставить вопрос шире: стоило ли вообще играть? Очень странный, на мой взгляд, гол. А если вспомнить прошлогодние события, то для меня всё становится совсем странно. У всех разные вкусы, но мне это не очень понравилось.
– Вы имеете ввиду свой прогноз о двух победах «Спартака» в этом сезоне после поражения 0:3 в концовке прошлого чемпионата?
– Видимо да.
– Не буду спрашивать, каким образом вы догадались до этого...
– Я думаю, полстраны догадалось (смеётся).
– Есть вопросы и к Кириллу Комбарову, который вроде бы мотивирован...
– Это он же ударил последний штрафной метров на 10 выше, чтобы в ворота не попасть (смеётся). Задавать вопросы надо, когда на них могут быть даны вразумительные ответы. А так задать вопрос и в колодец можно, отзовётся эхо.
– То есть вас ход что предыдущего матча, что сегодняшнего матча убедил в правильности своего прогноза?
– Ну да, просто я чуть больше знаю о футболе, чем наивные люди у телевизора.
– Но зачем тогда тянуть до последней минуты при такой погоде, когда можно и не попасть по мячу?
– Мы сейчас можем далеко уйти и возмутить огромное количество людей. Зачем мне вступать в дискуссию с этими демонами? Я бы мог объяснить, почему такие вещи происходят в конце, но не очень хочу. Просто бывает так, что не все в курсе, что происходит, и делать не так, как надо.
– А сколько нужно человек, чтобы обеспечить результат по минимуму?
– 3-4. 3 защитника, вратарь, например. Главное, чтобы те, кто не знает, сдуру не забили, счёт не сравняли. Вот почему такие вещи в конце происходят. Я говорю не применительно к этому матчу, это просто такие вещи происходят. А этот матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло.
– Но на одних договорняках чемпионат не выиграть...
– Да никто и не говорит так. Просто бывает, что нож приставлен к горлу, как в прошлом сезоне. Легче один раз пойти на компромисс, чем выкарабкиваться обратно. Я никого не обвиняю здесь. Если бы «Спартак» заколотил им трёшку на сухом поле, то вообще бы разговора такого, наверное, не было бы. А тут 90 минута, отбивались, сами не забили и все куда-то разбежались в разные стороны. Всё это смотрелось, на мой взгляд, очень странно.
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