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Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло

Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезлоЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко, после матча «Арсенал» – «Спартак» (3:0) в прошлом сезоне предсказавший две победы москвичей в текущем чемпионате, в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился мнением о сегодняшнем матче в Туле

– Стоило ли играть при такой погоде?

– Играть надо при любой погоде, если так в правилах записано. Погода как погода, разве что мяч плохо летит. Но можно поставить вопрос шире: стоило ли вообще играть? Очень странный, на мой взгляд, гол. А если вспомнить прошлогодние события, то для меня всё становится совсем странно. У всех разные вкусы, но мне это не очень понравилось.

– Вы имеете ввиду свой прогноз о двух победах «Спартака» в этом сезоне после поражения 0:3 в концовке прошлого чемпионата?

– Видимо да.

– Не буду спрашивать, каким образом вы догадались до этого...

– Я думаю, полстраны догадалось (смеётся).

– Есть вопросы и к Кириллу Комбарову, который вроде бы мотивирован...

– Это он же ударил последний штрафной метров на 10 выше, чтобы в ворота не попасть (смеётся). Задавать вопросы надо, когда на них могут быть даны вразумительные ответы. А так задать вопрос и в колодец можно, отзовётся эхо.

– То есть вас ход что предыдущего матча, что сегодняшнего матча убедил в правильности своего прогноза?

– Ну да, просто я чуть больше знаю о футболе, чем наивные люди у телевизора.

– Но зачем тогда тянуть до последней минуты при такой погоде, когда можно и не попасть по мячу?

– Мы сейчас можем далеко уйти и возмутить огромное количество людей. Зачем мне вступать в дискуссию с этими демонами? Я бы мог объяснить, почему такие вещи происходят в конце, но не очень хочу. Просто бывает так, что не все в курсе, что происходит, и делать не так, как надо.

– А сколько нужно человек, чтобы обеспечить результат по минимуму?

– 3-4. 3 защитника, вратарь, например. Главное, чтобы те, кто не знает, сдуру не забили, счёт не сравняли. Вот почему такие вещи в конце происходят. Я говорю не применительно к этому матчу, это просто такие вещи происходят. А этот матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло.

– Но на одних договорняках чемпионат не выиграть...

– Да никто и не говорит так. Просто бывает, что нож приставлен к горлу, как в прошлом сезоне. Легче один раз пойти на компромисс, чем выкарабкиваться обратно. Я никого не обвиняю здесь. Если бы «Спартак» заколотил им трёшку на сухом поле, то вообще бы разговора такого, наверное, не было бы. А тут 90 минута, отбивались, сами не забили и все куда-то разбежались в разные стороны. Всё это смотрелось, на мой взгляд, очень странно.
Теги: Червиченко Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 22:44
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26
(8)
№26 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 23:26) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Червь ты уже всех достал своей "любовью" к Спартаку,пересмотри гол,это же шедевриально было,все в одно касание,туляки что могли в том эпизоде сделать?Узбагойся уже,вот в игре коней было 3 пендаля,там что-то не чисто.

Цитата: Sergey Nasirov_2
Бред полный. Люди живут догадками.спартак разыграл шикарную атаку,но все прежде благодаря адриано.как здорово он отборолся и скинул на Попова,а дальше как на трене.

Ребята 5+ ,всем все видно. Да повезло. Но мы их до даввили. П.С. Когда нам залетало на последней минуте. Что , все по делу?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№25 Написал: Орнитолог (Сегодня, 23:24) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо так вечерком в пятницу посидеть с коньячком, да посмотреть, как бездомные голубые лешие с подпалеными пердаками носятся по болотам на холоде, завывая: "Слили! Победили! Поимели!"
Начинаешь чувствовать комфорт дома и правильность происходящего laughing


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№24 Написал: Gusjohnson19 (Сегодня, 23:13) #
  • +4
  •  (8)
online

зенитовец,
Мудило,что скажешь про "Зенит"-"Бавария"???
Одно нытьё после поражения,этим мы и отличаемся.
Ни от одного питерского не читал,что парни так и так,с заслуженной победой.
Корону снимайте уже и начинайте в футбол играть.
Чтобы не быть голословным,после 5-1 в Питере,я оставил такой комментарий:
"Болельщиков "Зенита" с победой!!! Все по делу,но не сказал бы,что их команда показала сумасшедший футбол,просто "Спартак" был слишком ужасен.
Каррера проиграл Манчини вчистую."
Регистрация: 4.08.2016
№23 Написал: Бодун Улус Джучи (Сегодня, 23:12) #
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: grisha
Какая мерзость эта ваша заливная рыба

кастрюльку поправь, сочится...
Регистрация: 18.11.2017
№22 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 23:11) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Молодец Червиченко, все знают, что откровенный договорняк, а открыто говорит только он, остальные, запуганные народным гневом, молчат. Все в курсе, и Мутко с Будогоским в частности, но им нельзя, пострадает репутация нашего футбола. А вот Андрею Владимировичу можно, горькая правда лучше сладкой лжи.
Низкий поклон Вам, Андрей, от всего честного болельщицкого сообщества. confused

Что, сашок, свербит и полыхает?
Регистрация: 17.11.2017
№21 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 23:10) #
  • -5
  •  (13)
online

АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: ГОЛ "СПАРТАКА" СМОТРЕЛСЯ СТРАННО

Совершенно с Вами, Андрей, согласен. Долги рано или поздно положено возвертать. А тут... ФеКа Говно само не может - ему прокладка "вдруг" поможет. А свинонавозные всё схавают. Им хоть нассы в глаза, всё божья роса.
Регистрация: 22.08.2008
№20 Написал: Hitman (Сегодня, 23:09) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
как же приятно читать это нытье,почувствовали что то пуловые как и в том году))
Регистрация: 20.04.2017
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:08) #
  • -6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец Червиченко, все знают, что откровенный договорняк, а открыто говорит только он, остальные, запуганные народным гневом, молчат. Все в курсе, и Мутко с Будогоским в частности, но им нельзя, пострадает репутация нашего футбола. А вот Андрею Владимировичу можно, горькая правда лучше сладкой лжи.
Низкий поклон Вам, Андрей, от всего честного болельщицкого сообщества. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№18 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 23:07) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это просто вершина. Червь сам себя превзошел... Пиз.да.бол, иди на РЕНТВ работать.
Регистрация: 17.11.2017
№17 Написал: grisha (Сегодня, 23:05) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какая мерзость эта ваша заливная рыба
ТЬФУ !!
Такая же, как жеребьёвка - Ебибет и Аравия ваши достижения в футболе
Регистрация: 19.04.2017
№16 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:05) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Парни , задумайтесь , ну , перестанет толстячок боронить херню , скажет - " повело Спартаку , это - футбол , красивый гол " . Скажет так раз - другой , а кто его на третий раз читать то будет ? Вот и приходится выползку нести самую оголтелую чушь , чисто для того , что бы его прочитали . Вы думаете , он такой дурак ? Нет , дураки такими богатыми не становятся .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№15 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 23:02) #
  • +7
  •  (11)

они все, животные думали, что Спартак очки потеряет.
Хрен угадали.
Регистрация: 31.12.2015
№14 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 23:01) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Сам ты демон ... ! То у него договорняк , то - " А этот матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло." А при анализе матчей Спартака этим господином , можно же придраться , к любому эпизоду , было бы желание . Желание то у него присутствует ...А если уж ты заикаешься про договорняки , то будь добр привести доказательства . А если домыслы это твои , то можешь среди своих дружков языком мести , но никак не в интервью , пусть даже и интернет изданию ... Господин Червиченко включите мозги ...Это же касается и руководства Русфутбола , потому что выдают перлы этого господина на своём сайте . Ну разве , для срача , чтобы побольше кликов набрать ...
Регистрация: 18.06.2015
№13 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 23:01) #
  • +9
  •  (17)

Бред полный. Люди живут догадками.спартак разыграл шикарную атаку,но все прежде благодаря адриано.как здорово он отборолся и скинул на Попова,а дальше как на трене.
Регистрация: 27.07.2016
№12 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:59) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Червяк походу сам у себя берет интервью.видать сидит на чем то забористом. Представляю если Спартак обыграет ливер, что тогда придет в эту жирную бошку.
Регистрация: 2.08.2010
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:57) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
Переживает, гнида.



Просто фонит толстый smile
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Туман (Сегодня, 22:56) #
  • +7
  •  (15)

если он так говорит.... значит все заебца....
Регистрация: 29.11.2017
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:55) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Червь ты уже всех достал своей "любовью" к Спартаку,пересмотри гол,это же шедевриально было,все в одно касание,туляки что могли в том эпизоде сделать?Узбагойся уже,вот в игре коней было 3 пендаля,там что-то не чисто.
Регистрация: 12.02.2013
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:55) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Если у Червя бомбит, день Спартаком и его болельщиками прожит не зря.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 22:54) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Сученыш, по ходу вью сам себя опровергает, петушило поганое. Сам был замешан, в свое время, теперь по себе судит, гонд..он...
Регистрация: 29.08.2010
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:52) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ребята это 5 баллов от Червичка
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:51) #
  • +5
  •  (19)

Переживает, гнида. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 22:51) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Червяк - П Н Х !!!
Регистрация: 14.02.2007
№3 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 22:50) #
  • +7
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никто и не сомневался,что епанутый червь про договорняк ныть будет.Судьба у обиженного такая.
Регистрация: 1.12.2014
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:50) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Сибирь»
Это ещё что. Он про прошлый тур сказал
- Судья сделал всё, что бы Локо ушёл в отрыв.
Это про Мешкова.

Андрей Владимирович, полечите паранойю, говорят можно помочь.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:47) #
  • +9
  •  (23)
online
Болеет за:
«Спартак»
А я знаю, что Червяк - жирный никому не нужный лох))) И есть старая мудрость - если Червяк ноет. значит Спартак - все сделал правильно!


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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