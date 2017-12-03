Давид де Хеа: моя игра? Мы выиграли, вся команда хорошо оборонялась

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа рассказал о победе над "Арсеналом" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии (3:1)."Игра была тяжелой. Я очень рад. Мы забили два быстрых гола, но в конце первого тайма потеряли контроль над поединком. Во втором они забили, а после удаления Погба было очень трудно. Моя игра? Мы выиграли, и я думаю, что вся команда хорошо оборонялась", - приводит слова де Хеа ВВС.