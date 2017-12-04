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Александр Селихов: боевой настрой перед решающей битвой

Вратарь "Спартака" Александр Селихов поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Боевой настрой перед решающей битвой в Лиге чемпионов", - написал Селихов.

Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 02:26
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