Александр Селихов: боевой настрой перед решающей битвой

Боевой настрой перед решающей битвой в ЛЧ ?. С новыми #Predator от @adidasRussia. #ясоздаю #лигачемпионов #ЛиверпульСпартак #UCL #HereToCreate #LiverpoolSpartak A post shared by Selikhov Aleksandr (@selikhov57) on Dec 4, 2017 at 8:05am PST

Вратарь "Спартака" Александр Селихов поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля"."Боевой настрой перед решающей битвой в Лиге чемпионов", - написал Селихов.