Александр Селихов: боевой настрой перед решающей битвой

Боевой настрой перед решающей битвой в ЛЧ ?. С новыми #Predator от @adidasRussia. #ясоздаю #лигачемпионов #ЛиверпульСпартак #UCL #HereToCreate #LiverpoolSpartak

