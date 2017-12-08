"Кротоне" назвал имя нового главного тренера

Вальтер Дзенга назначен на должность главного тренера "Кротоне", сообщает официальный сайт клуба.Напомним, что ранее 47-летний специалист работал с такими командами, как "Сампдория" и "Вулверхэмптон".На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.