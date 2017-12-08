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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Кротоне" назвал имя нового главного тренера
Вальтер Дзенга назначен на должность главного тренера "Кротоне", сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что ранее 47-летний специалист работал с такими командами, как "Сампдория" и "Вулверхэмптон".
На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Напомним, что ранее 47-летний специалист работал с такими командами, как "Сампдория" и "Вулверхэмптон".
На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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