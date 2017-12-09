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Вадим Скрипченко: думаю, победа "Динамо" заслужена

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в 20-м туре чемпионата России.

"У нас было мало мало конструктивных действий в атаке и мало предпосылок к голевым ситуациям. Мы хотели сыграть по счету, втянуться в игру. Знали, что у "Динамо" есть проблемы при быстрых ответах соперника, но они забили первыми. Мы работаем над конструктивном. Моментов было мало, поэтому, думаю, победа динамовцев заслужена.

У меня есть сожаление от результата этой встречи. По итогу мы втянулись в борьбу. Но сегодняшний матч – главное разочарование", – сказал Скрипченко.
Теги: Скрипченко Анжи Динамо
Сегодня, 16:18
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