Вадим Скрипченко: думаю, победа "Динамо" заслужена

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в 20-м туре чемпионата России."У нас было мало мало конструктивных действий в атаке и мало предпосылок к голевым ситуациям. Мы хотели сыграть по счету, втянуться в игру. Знали, что у "Динамо" есть проблемы при быстрых ответах соперника, но они забили первыми. Мы работаем над конструктивном. Моментов было мало, поэтому, думаю, победа динамовцев заслужена.У меня есть сожаление от результата этой встречи. По итогу мы втянулись в борьбу. Но сегодняшний матч – главное разочарование", – сказал Скрипченко.