Диего Коста: очень счастлив, потому что снова чувствую себя футболистом

Нападающий "Атлетико" Диего Коста прокомментировал свое возвращение в игру.Напомним, Коста перешел в "Атлетико" еще в августе, однако "Атлетико" не мог заявить Косту из-за запрета со стороны ФИФА. Вернулся на поле форвард лишь в матче Кубка Испании с "Льейдой" (4:0) 3 января и отметился голом."Я очень счастлив, потому что снова чувствую себя футболистом. Очень здорово снова играть за "Атлетико". Этот клуб для меня очень важен", - цитирует Косту Marca.