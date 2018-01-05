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Евгений Селезнев стал игроком турецкого клуба "Акхисар Беледиеспор"

Экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев стал игроком турецкого клуба "Акхисар Беледиеспор", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два с половиной года.

Форвард с января прошлого года выступал за другой турецкий клуб "Карабюкспор", но покинул его в конце декабря.
Теги: Селезнев
Сегодня, 20:27
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