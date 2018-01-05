Экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев стал игроком турецкого клуба "Акхисар Беледиеспор", сообщает официальный сайт клуба.Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два с половиной года.Форвард с января прошлого года выступал за другой турецкий клуб "Карабюкспор", но покинул его в конце декабря.