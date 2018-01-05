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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Евгений Селезнев стал игроком турецкого клуба "Акхисар Беледиеспор"
Экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев стал игроком турецкого клуба "Акхисар Беледиеспор", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два с половиной года.
Форвард с января прошлого года выступал за другой турецкий клуб "Карабюкспор", но покинул его в конце декабря.
Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два с половиной года.
Форвард с января прошлого года выступал за другой турецкий клуб "Карабюкспор", но покинул его в конце декабря.
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