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"Зенит" поздравил Алексея Миллера с днем рождения

"Зенит" поздравил председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с днем рождения.

31 января отмечает функционер отмечает 56-летие.

"Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарны Вам за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный "Зенит", за преданность и Вашу любовь к футболу. Мы желаем Вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! С праздником!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Теги: Зенит Миллер
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Motostrel (Сегодня, 12:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
на подарок скинулись хоть?


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дайте федуну поработать!
Регистрация: 17.06.2009
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