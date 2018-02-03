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"Арсенал" - "Эвертон" - 5:1: Рэмси забил три гола, Мхитарян отдал три голевые передачи

В 26-м туре чемпионата Англии "Арсенал" разгромил "Эвертон".

Чемпионат Англии

26 тур

"Арсенал" – "Эвертон" 5:1

Голы: Рэмси, 8, 20, 76, Косельни, 16, Обамеянг, 38, Калверт-Льюин, 65

"Арсенал": Чех, (Оспина, 72), – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль, (Колошинац, 46), – Рэмси, (Уилшир, 77), Джака – Мхитарян, Озил, Ивоби – Обамеянг.

"Эвертон": Пикфорд – Кин, (Дэйвис, 46), Уильямс, Мангала – Кенни, Шнейдерлен, Гуйе, Мартина – Уолкотт, (Калверт-Льюин, 63), Ньяссе, (Тосун, 82), Боласье.

Предупреждения: Косельни, 25, Мустафи, 51
Теги: Арсенал Эвертон
Вчера, 22:21
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4
(1)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
четвёртый из оффсайда...но не суть


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:28) #
  • -4
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Цитата: Сибирячок
А сегодня хет-трик. К чему бы это?

Ждем не очень радостный хет-трик..

В Чили погибли три футболиста в результате ДТП

Вот оно ...


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:24) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Было время, когда после голов Ремси умирала какая -нибудь знаменитость. А сегодня хет-трик. К чему бы это?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: fartovij Иваново (Вчера, 22:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Анжи»
Убийственная атака


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013
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