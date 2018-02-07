Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Николай Наумов: решили не брать Неймара, он был хрупким и щуплым пареньком

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, что железнодорожники интересовались нападающим Неймаром, когда тот выступал за бразильский "Сантос".

"Мы выступали на турнире в Мексике – Mediterranean Cup-2008. Кажется, обыграли в полуфинале "Барселону" по пенальти. А в финале играли с "Сантосом". Не сказал бы, что Неймар тогда выделялся на фоне остальных, но после того турнира мы стали за ним следить.

Но возникли сомнения, потому что он был хрупким и щуплым пареньком, да и денег за него запрашивали немало. В итоге решили не рисковать", - цитирует Наумова "СЭ".
Теги: Наумов Неймар Локомотив
Сегодня, 10:50
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Сразу видно, профессионал с большой буквы


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не сказал бы, что Неймар тогда выделялся на фоне остальных, но после того турнира мы стали за ним следить.

Не выделялся, но стали следить? А не пизд.... ли ты часом?


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:51) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Lokoflesh
Все, что ни делается, все к лучшему.

Это да. Не то представить, что у Локомотива сейчас еще и Неймар в составе...
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
да и денег за него запрашивали немало. В итоге решили не рисковать

Все, что ни делается, все к лучшему. В Бразилии он вырос в игрока топ-уровня, а в России мог бы и затеряться.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Наумов: "Да и прихрамывал он на одну ногу..."


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.