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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент : при переходе в "Зенит" деньги для Набиуллина не играли никакой роли
Томас Цорн, агент новичка "Зенита" Эльмира Набиуллина, высказался относительно трансфера игрока в Санкт-Петербург.
"Совместно с клубом мы долго думали, какое решение принять, и в связи с общей ситуацией в "Рубине" было решено, что сейчас правильный момент для трансфера, а "Зенит" – это правильное вариант для продолжения карьеры Эльмира. Им предметно интересовались и другие клубы РФПЛ. Считаю, что и для Татарстана это престижно, что уроженец республики будет выступать на высоком уровне.
Деньги для Эльмира не играли никакой роли. Он решился проверить себя на международном уровне, потому что "Зенит" регулярно играет в еврокубках, как показывает практика. Для Набиуллина это шанс выступать на более высоком уровне. Потому и шансы попасть в сборную повысились.
Примеры Бухарова и Рязанцева? "Зенит" приобретает футболиста не для скамейки запасных. Каждый случай индивидуален. Эльмир играет на фланге защиты, он хорошо показал себя на этой позиции за годы в "Рубине". Думаю, не стоит сравнивать его переход с другими.
Набиуллин – сильнейший фланговый защитник чемпионата среди россиян. Этот переход должен пойти во благо игроку, поможет ему дальше развиваться, так как он будет выступать на более высоком уровне", - цитирует агента "Бизнес online".
"Совместно с клубом мы долго думали, какое решение принять, и в связи с общей ситуацией в "Рубине" было решено, что сейчас правильный момент для трансфера, а "Зенит" – это правильное вариант для продолжения карьеры Эльмира. Им предметно интересовались и другие клубы РФПЛ. Считаю, что и для Татарстана это престижно, что уроженец республики будет выступать на высоком уровне.
Деньги для Эльмира не играли никакой роли. Он решился проверить себя на международном уровне, потому что "Зенит" регулярно играет в еврокубках, как показывает практика. Для Набиуллина это шанс выступать на более высоком уровне. Потому и шансы попасть в сборную повысились.
Примеры Бухарова и Рязанцева? "Зенит" приобретает футболиста не для скамейки запасных. Каждый случай индивидуален. Эльмир играет на фланге защиты, он хорошо показал себя на этой позиции за годы в "Рубине". Думаю, не стоит сравнивать его переход с другими.
Набиуллин – сильнейший фланговый защитник чемпионата среди россиян. Этот переход должен пойти во благо игроку, поможет ему дальше развиваться, так как он будет выступать на более высоком уровне", - цитирует агента "Бизнес online".
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