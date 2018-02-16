Новости партнеров

Агент : при переходе в "Зенит" деньги для Набиуллина не играли никакой роли

Томас Цорн, агент новичка "Зенита" Эльмира Набиуллина, высказался относительно трансфера игрока в Санкт-Петербург.

"Совместно с клубом мы долго думали, какое решение принять, и в связи с общей ситуацией в "Рубине" было решено, что сейчас правильный момент для трансфера, а "Зенит" – это правильное вариант для продолжения карьеры Эльмира. Им предметно интересовались и другие клубы РФПЛ. Считаю, что и для Татарстана это престижно, что уроженец республики будет выступать на высоком уровне.

Деньги для Эльмира не играли никакой роли. Он решился проверить себя на международном уровне, потому что "Зенит" регулярно играет в еврокубках, как показывает практика. Для Набиуллина это шанс выступать на более высоком уровне. Потому и шансы попасть в сборную повысились.

Примеры Бухарова и Рязанцева? "Зенит" приобретает футболиста не для скамейки запасных. Каждый случай индивидуален. Эльмир играет на фланге защиты, он хорошо показал себя на этой позиции за годы в "Рубине". Думаю, не стоит сравнивать его переход с другими.

Набиуллин – сильнейший фланговый защитник чемпионата среди россиян. Этот переход должен пойти во благо игроку, поможет ему дальше развиваться, так как он будет выступать на более высоком уровне", - цитирует агента "Бизнес online".
Теги: Зенит Набиуллин
Сегодня, 12:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:30) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
sweat_smile
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:25) #
  • -1
  •  (3)

Деньги не играли роли.
Они писали сценарий.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 13:06) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: tiki
"Зенит" приобретает футболиста не для скамейки запасных

Деньги для Эльмира не играли никакой роли.

в современных условиях очень и очень сомнительные заявления, в которые очень слабо верится
Набиуллин – сильнейший фланговый защитник чемпионата среди россиян

да и тут поспорить можно
сам же сказал, что он не играл на высоком уровне и потому хочет попробовать свои силы

ненене, деньги не важны, он чисто за титулами и чтобы расти дальше, хочет себя попробовать в Европе, а Зенит как трамплин


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
"Зенит" приобретает футболиста не для скамейки запасных

Деньги для Эльмира не играли никакой роли.

в современных условиях очень и очень сомнительные заявления, в которые очень слабо верится
Набиуллин – сильнейший фланговый защитник чемпионата среди россиян

да и тут поспорить можно
сам же сказал, что он не играл на высоком уровне и потому хочет попробовать свои силы


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.