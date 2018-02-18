Томас Мюллер: у нас просто потрясающая команда

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал победу над "Вольфсбургом" (2:1) в 23-м туре чемпионата Германии."Мы не смогли по-настоящему нащупать свой ритм и были не столь агрессивны, владея мячом. Нельзя сказать, что наша команда играла плохо. Но мы были недостаточно устремлены, недостаточно направлены. Поэтому к перерыву "Бавария" проигрывала в один мяч.С начала второго тайма мы продемонстрировали совершенно иное отношение к делу, стало появляться больше моментов. Это проявление нашего желания выигрывать матчи, пусть даже это больше не приносит сильных эмоций на вершине таблицы, но это просто весело. У нас просто потрясающая команда", - цитирует Мюллера пресс-служба клуба.